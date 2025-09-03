La estrella mundial que dirigiría a Exequiel Palacios, Claudio Echeverri y Equi Fernández en el Bayern Leverkusen
El Bayer despidió a Erik Ten Hag y apunta a Raúl González como posible DT. También suenan Marco Rose y Edin Terzic para el banco alemán.
El Bayer Leverkusen sorprendió esta semana al anunciar el final del ciclo de Erik Ten Hag, apenas tres partidos después de su arribo. El neerlandés, que había llegado para reemplazar a Xabi Alonso -ahora en el Real Madrid-, dejó el cargo tras un flojo arranque en la Bundesliga y versiones de malestar interno por sus métodos de trabajo.
Según la prensa alemana, la principal alternativa que maneja la dirigencia es Raúl González, histórico goleador del Real Madrid y exentrenador del Castilla entre 2019 y 2025. Sería su primera experiencia en la élite como DT, aunque ya conoce la Bundesliga por su paso como jugador en el Schalke 04 entre 2010 y 2012.
De confirmarse, dirigiría a un plantel con fuerte presencia argentina, integrado por Exequiel Palacios, Claudio Echeverri y Equi Fernández, tres piezas claves para el presente y futuro del equipo.
Otros nombres en carpeta que está manejando el Bayer Leverkusen
No obstante, el español no es el único candidato para quedarse con el puesto de entrenador. Según los medios Bild y Kicker, en las últimas horas también se encuentran en consideración Marco Rose y Edin Terzic, técnicos con recorrido en la Bundesliga y experiencia internacional.
Todo se definirá en los próximos días y el club decidirá quién será el encargado de llevar las riendas de un equipo que debe seguir demostrando el nivel de la última temporada.
Un arranque complicado para un equipo que debe demostrar más
El Bayer Leverkusen no tuvo el inicio esperado en el campeonato local: perdió 2-1 con el Hoffenheim y empató 3-3 con el Werder Bremen, sumando apenas un punto de seis posibles.
Tras la fecha FIFA, el equipo se medirá con Eintracht Frankfurt el viernes 12 de septiembre y debutará en la Champions League frente al Copenhague el jueves 18.
