La estrella mundial que dirigiría a Exequiel Palacios, Claudio Echeverri y Equi Fernández en el Bayern Leverkusen

Todo se definirá en los próximos días y el club decidirá quién será el encargado de llevar las riendas de un equipo que debe seguir demostrando el nivel de la última temporada.

Un arranque complicado para un equipo que debe demostrar más

El Bayer Leverkusen no tuvo el inicio esperado en el campeonato local: perdió 2-1 con el Hoffenheim y empató 3-3 con el Werder Bremen, sumando apenas un punto de seis posibles.

Tras la fecha FIFA, el equipo se medirá con Eintracht Frankfurt el viernes 12 de septiembre y debutará en la Champions League frente al Copenhague el jueves 18.