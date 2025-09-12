Horror en Uruguay: el escalofriante mensaje que dejó a su exesposa el hombre que mató a sus dos hijos

El escalofriante mensaje del filicida

Poco antes de que fueran hallados los cuerpos sin vida del filicida y sus pequeñas víctimas, Morosini se contactó con un miembro de su familia para enviarle un mensaje de voz que, con el desenlace ya conocido, resulta verdaderamente escalofriante.

“Ya está. Esto no tiene solución. Mi cabeza está podrida. Mis hijos son lo que más amo. No tengo vuelta. Y no puedo irme de este mundo sin ellos. Sé que nunca me vas a perdonar”, se puede escuchar en el audio que por estas horas reprodujeron medios uruguayos.

Tras indicar que había intentado quitarse la vida en reiteradas ocasiones y que no comía desde hacía varios días, el hombre afirma: "Yo no quiero lastimar a nadie, pero no tengo opción”, palabras sobgre las cuales se sostiene la hipótesis que manejan los investigadores.

Fuentes de la investigación confirmaron que el caso está caratulado como crimen premeditado y femicidio vinculado: el sujeto mató a sus hijos para dañar a su expareja.

De acuerdo al diario uruguayo El País, Morosini era “una persona extremadamente complicada y rebelde a nivel profesional”, señalando que “había sido suspendido por un año” en el mundo el turf, donde se había desempeñado, y “tuvo problemas” en ese mismo ámbito.