Exequiel Palacios fue declarado ciudadano ilustre en Sumampa

El jugador de Bayer Leverkusen de Alemania que desde el martes se encuentra en la ciudad de Sumampa, arribó a las 13.30 a la casa de su abuela, doña Elsa Ponce, con quien fueron a la localidad Varas Cuchuna, departamento Salavina, de donde es oriunda toda la familia materna a compartir un asado.

Allí visitó la Escuela Nº1037, a la cual asistió su madre Mariela Rodríguez, en donde estaba todo decorado con banderas y una gran cantidad de niños y niñas que compartieron un grato momento con el jugador.

Este miércoles, Palacios volvió a Sumampa, en donde también firmó autógrafos, accedió a sacarse fotos y con el intendente Bernasconi entregaron camisetas de la selección a los vecinos que se llegaron al polideportivo para saludarlo y felicitarlo por el campeonato.

Justamente allí, en el Polideportivo, se llevó a cabo el acto de entrega de reconocimiento, se hizo el descubrimiento del mural realizado por el artista Ángel Taboada y el intendente anunció que este espacio deportivo llevará el nombre de Exequiel Palacios.

"Queríamos agradecer la presencia de Exequiel. Nos ha llenado de orgullo y muchísima alegría que alguien de nuestra casa haya tenido un logro tan grande”, dijo Bernasconi.

Y agregó: "Por eso hicimos este homenaje, porque todos queríamos expresarte nuestro cariño y afecto”.

"Nos has hecho muy felices y vos junto a todos los de la Selección han puesto a la Argentina en primer lugar del mundo. No podíamos ser menos en hacerte un reconocimiento porque te lo merecés, y esto es para agradecerte por la inmensa alegría que nos has dado a todos los argentinos”, concluyó el intendente.

Por su parte, Palacios tomó el micrófono y dijo: “La verdad estoy emocionando por este regalo que me hicieron (refiriéndose al mural). No tengo palabras, solo agradecimiento”.

“Siempre que tengo la oportunidad de visitar a la familia, a la abuela, me reciben de la mejor manera, con mucho cariño y eso no tiene palabras de agradecimiento”, remarcó.

Y finalmente comentó: “Siempre trato de estar disponible para todos, por una foto, una firma que no me cuesta nada y me llena de orgullo cuando me lo piden los chicos o la gente en general. Así que muchas gracias a todos por el cariño".