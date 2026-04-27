Exjugador de San Lorenzo denunció una estafa y pide trabajo para no quedar en la calle

"Me da un poco de vergüenza mostrarme así, pero es la única salida que encontramos", comenzó diciendo el jugador, quien se mostró acompañado por su pareja y su bebé. Según explicó, la crisis no es solo producto de la falta de club, sino de una presunta estafa por parte de quienes manejaban su carrera profesional. El futbolista aseguró que, tras su paso por el club de Boedo, fue víctima de maniobras que lo perjudicaron financieramente: "Por una comisión, me dejaron tirado; no les importó nada".