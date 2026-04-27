Exjugador de San Lorenzo denunció una estafa y pide trabajo para no quedar en la calle
Diego Perea publicó un video junto a su familia donde relata el drama económico que atraviesa. "Hubo representantes que se aprovecharon de mi carrera y me dejaron tirado", afirmó.
El mundo del fútbol se vio sacudido este lunes por el crudo testimonio de Diego Perea. El atacante de 23 años, que llegó a ilusionar a los hinchas de San Lorenzo tras su debut en 2023, atraviesa hoy su momento más difícil, pero fuera de las canchas. A través de un video en sus redes sociales, confesó que se encuentra en una situación límite, con deudas acumuladas y la amenaza inminente de un desalojo.
"Me da un poco de vergüenza mostrarme así, pero es la única salida que encontramos", comenzó diciendo el jugador, quien se mostró acompañado por su pareja y su bebé. Según explicó, la crisis no es solo producto de la falta de club, sino de una presunta estafa por parte de quienes manejaban su carrera profesional. El futbolista aseguró que, tras su paso por el club de Boedo, fue víctima de maniobras que lo perjudicaron financieramente: "Por una comisión, me dejaron tirado; no les importó nada".
Pedido desesperado: un exjugador de San Lorenzo denunció una estafa y pide trabajo
A diferencia de otros pedidos, Perea fue enfático en que no busca caridad, sino una oportunidad laboral que le permita recuperar la estabilidad para su familia. "No queremos nada regalado, solo una ayuda para mi señora y para mí", remarcó, visiblemente afectado por el contexto. Su mayor preocupación es garantizar un techo y alimentación para su hijo pequeño, ante la imposibilidad de sostener los gastos básicos en los últimos meses.
Diego Perea surgió de las inferiores de San Lorenzo y fue promovido al primer equipo por Rubén Darío Insúa, llegando a disputar partidos tanto en el torneo local como en la Copa Sudamericana. Sin embargo, tras no lograr la continuidad deseada y un breve paso por Almirante Brown, su carrera entró en un bache que hoy desemboca en este drama personal.
La denuncia pública contra sus exrepresentantes pone una vez más sobre la mesa el debate sobre el manejo de los futbolistas jóvenes y el desamparo que enfrentan cuando se apagan las luces del profesionalismo y lo complicados que quedan para el día a día.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario