El DT de San Lorenzo, en la previa al choque con el Santos de Neymar: "Le vamos a meter"
El Ciclón afronta con expectativa el duelo ante el Santos por la Copa Sudamericana y la posible presencia del crack brasileño.
En San Lorenzo ya se empieza a vivir con intensidad la previa de un partido que promete tener todos los condimentos. La posibilidad de enfrentarse a Neymar con el Santos por la Copa Sudamericana instaló el tema en el centro de la escena, tanto en lo futbolístico como en lo mediático.
El encuentro corresponde a la fase de grupos del certamen continental y desde el sorteo generó expectativa inmediata. No solo por lo que significa el cruce en sí, sino por la chance de ver en el Nuevo Gasómetro a una de las figuras más reconocidas del fútbol mundial, con todo lo que eso implica para el ambiente del partido.
En ese contexto, desde el plantel azulgrana dejaron una definición clara sobre cómo se va a encarar el compromiso. “Si toca meterle, le vamos a meter”, fue la frase que trascendió desde el entorno del equipo, marcando la idea de no especular y sostener la intensidad habitual más allá del rival que esté enfrente. La postura refleja el perfil competitivo que el club busca sostener en este tipo de encuentros internacionales.
A medida que se acerca la fecha, en San Lorenzo el foco también está puesto en el trabajo táctico. El cuerpo técnico analiza variantes para sostener el orden defensivo, la presión en distintos sectores del campo y la concentración en los momentos clave del partido, sabiendo que del otro lado habrá jerarquía individual capaz de desequilibrar en cualquier situación.
Del lado del brasileño, también hubo señales que sumaron expectativa al cruce. Neymar palpitó el partido y anticipó el clima que espera vivir en su visita: “Va a ser una gran fiesta el día del partido”. Sus declaraciones alimentaron aún más la atención en torno a un encuentro que ya venía generando repercusión desde el sorteo. En el entorno del Ciclón, sin embargo, el enfoque sigue siendo estrictamente deportivo.
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