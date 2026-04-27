San Lorenzo e Independiente, ante un clásico que puede definir dos clasificaciones

Boca vs. Independiente EN VIVO por el Torneo Apertura 2026: goles minuto a minuto Boca vs. Independiente EN VIVO por el Torneo Apertura 2026: goles minuto a minuto

Instituto, con 18 puntos, aparece como un actor con chances muy reducidas. Necesitaría una combinación casi perfecta: que Independiente pierda y una victoria propia por una amplia diferencia ante Estudiantes de Río Cuarto.

Así están las posiciones del Torneo Apertura 2026

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El contexto de este partido también tiene una historia particular. La novena fecha fue suspendida en su momento por una decisión dirigencial vinculada a la situación judicial de autoridades de la AFA, lo que generó polémica. Ahora, ese encuentro se reprograma en el tramo más determinante del torneo, elevando aún más la tensión. Así, el clásico no solo definirá posiciones, sino que pondrá a prueba la capacidad de ambos equipos para manejar la presión en un escenario donde cada detalle puede inclinar la balanza.