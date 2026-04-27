San Lorenzo e Independiente, ante un clásico que puede definir dos clasificaciones
El duelo pendiente entre el Ciclón y el Rojo se jugará con múltiples combinaciones posibles y la particularidad de que un empate podría meter a ambos en los playoffs.
El calendario del fútbol argentino ofrece un cruce cargado de tensión y cálculo matemático. San Lorenzo e Independiente se enfrentarán en el partido postergado de la novena fecha del Torneo Apertura 2026, un encuentro que, más allá de la rivalidad histórica, tiene como condimento principal la definición de los clasificados a los playoffs.
El escenario presenta una particularidad poco habitual: el empate podría beneficiar a los dos equipos. El Ciclón llega con 22 puntos y depende de sí mismo, ya que cualquier igualdad le garantiza el pase a la siguiente fase sin necesidad de mirar otros resultados. Del otro lado, el Rojo suma 21 unidades y también podría asegurarse la clasificación con un punto, aunque en su caso intervienen algunas variables adicionales.
La clave para Independiente radica en lo que ocurra con Defensa y Justicia. El equipo de Florencio Varela necesita una goleada abultada para superar la diferencia de gol del conjunto de Avellaneda. Actualmente, el Halcón tiene -2, mientras que el Rojo cuenta con +3, lo que hace extremadamente difícil que pueda alcanzarlo si el clásico termina igualado.
La Zona A podría definir a sus últimos clasificados con un empate
A su vez, ambos equipos estarán atentos al desempeño de Unión, que visitará a Vélez este lunes. El conjunto santafesino ocupa el octavo puesto con 19 puntos y una derrota podría simplificar el panorama para los protagonistas del clásico, aunque no definiría por completo la situación.
Existe, además, un escenario límite que podría generar una definición por criterios de desempate. Si Defensa logra una victoria por 5-0 y el encuentro entre San Lorenzo e Independiente finaliza 0-0, se produciría una igualdad tanto en diferencia de gol como en tantos convertidos entre el Rojo y el Halcón. En ese caso, el reglamento favorece a Independiente por haber ganado el duelo directo entre ambos.
Instituto, con 18 puntos, aparece como un actor con chances muy reducidas. Necesitaría una combinación casi perfecta: que Independiente pierda y una victoria propia por una amplia diferencia ante Estudiantes de Río Cuarto.
Así están las posiciones del Torneo Apertura 2026
El contexto de este partido también tiene una historia particular. La novena fecha fue suspendida en su momento por una decisión dirigencial vinculada a la situación judicial de autoridades de la AFA, lo que generó polémica. Ahora, ese encuentro se reprograma en el tramo más determinante del torneo, elevando aún más la tensión. Así, el clásico no solo definirá posiciones, sino que pondrá a prueba la capacidad de ambos equipos para manejar la presión en un escenario donde cada detalle puede inclinar la balanza.
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