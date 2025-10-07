Expectativa por un inminente anuncio de LeBron James: "La decisión de todas las decisiones"
El basquetbolista de 40 años anunció que este martes dará a conocer la noticia y hay rumores de retiro.
En vísperas de comenzar su 23ª temporada en la NBA a finales de octubre, LeBron James, de 40 años anunció que este martes revelará una "decisión", sin especificar si se trata del fin de su legendaria carrera, cuyo futuro sigue siendo una incógnita.
En un mensaje en las redes sociales, la estrella de Los Angeles Lakers publicó el avance de una entrevista que se emitirá el martes a las 13 (hora argentina) en la que compartirá "la decisión de las decisiones".
Su mensaje establece un paralelismo con "The Decision" ("La decisión"), la famosa explicación de su marcha en 2010 de Cleveland a Miami, donde conquistó dos de sus cuatro títulos en la NBA.
Aquella puesta en escena marcó un antes y un después en la historia de la NBA, tanto por el impacto mediático como por las consecuencias deportivas que desencadenó. Ahora, quince años después, la leyenda recurre a una escenografía similar: en la promoción difundida en sus redes sociales, se lo ve sentándose en una silla bajo una iluminación que evoca aquel recordado episodio, lo que ha intensificado las conjeturas sobre la naturaleza de su inminente anuncio.
El hecho de que la figura mundial cumpla 41 años en diciembre y se prepare para disputar su temporada número 23 en la NBA ha alimentado la hipótesis de que podría estar considerando su retiro. Muchos seguidores y analistas sugieren que el jugador podría optar por una Farewell Season (temporada de despedida), siguiendo el ejemplo de Kobe Bryant, quien recibió homenajes en cada partido durante su último año en activo. Esta posibilidad le permitiría despedirse de las canchas con el reconocimiento de las aficiones rivales y el tributo de la liga, un escenario que muchos consideran acorde a su estatura histórica.
Hasta el momento no existe confirmación oficial sobre el contenido del anuncio. “A estas alturas, nadie sabe lo que anunciará LeBron que podría incluso referirse a algo no relacionado directamente con su carrera”, señalaron los especialistas, aunque la única certeza es que desde que se viralizaron las imágenes, la demanda para observar a la franquicia de Los Ángeles creció de manera notable.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario