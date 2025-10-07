Expectativa por un inminente anuncio de LeBron James: "La decisión de todas las decisiones"

El hecho de que la figura mundial cumpla 41 años en diciembre y se prepare para disputar su temporada número 23 en la NBA ha alimentado la hipótesis de que podría estar considerando su retiro. Muchos seguidores y analistas sugieren que el jugador podría optar por una Farewell Season (temporada de despedida), siguiendo el ejemplo de Kobe Bryant, quien recibió homenajes en cada partido durante su último año en activo. Esta posibilidad le permitiría despedirse de las canchas con el reconocimiento de las aficiones rivales y el tributo de la liga, un escenario que muchos consideran acorde a su estatura histórica.

Hasta el momento no existe confirmación oficial sobre el contenido del anuncio. “A estas alturas, nadie sabe lo que anunciará LeBron que podría incluso referirse a algo no relacionado directamente con su carrera”, señalaron los especialistas, aunque la única certeza es que desde que se viralizaron las imágenes, la demanda para observar a la franquicia de Los Ángeles creció de manera notable.