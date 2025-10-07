El fútbol argentino se une por Miguel Ángel Russo: los mensajes de aliento de Tapia y Verón
Figuras y clubes se pronunciaron en redes sociales para acompañar al entrenador, quien atraviesa un delicado cuadro de salud.
La preocupación se instaló con fuerza en el fútbol argentino luego de que Boca emitiera un comunicado confirmando que Miguel Ángel Russo, su entrenador, atraviesa un momento delicado de salud. La noticia generó una ola inmediata de muestras de apoyo que trascendieron colores y rivalidades, uniendo a dirigentes, exjugadores y clubes de toda la Liga Profesional de Fútbol (LPF) en torno al histórico técnico de 69 años.
Uno de los primeros en manifestarse fue Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, quien compartió en su cuenta de X el comunicado oficial del club y le envió un mensaje cargado de afecto: “Mucha fuerza en este difícil momento, Miguel querido. Todo el fútbol argentino está con vos”. Sus palabras reflejaron el sentimiento general del ambiente futbolístico, que reconoce en el DT no solo a un entrenador exitoso, sino también a una figura muy respetada por su trayectoria y su calidad humana.
Desde La Plata también llegó un mensaje especial. Juan Sebastián Verón, actual presidente de Estudiantes y exdirigido por Russo durante la recordada temporada del ascenso en 1994, publicó una foto de aquel equipo acompañada por un breve pero sentido texto: “Mucha fuerza, Miguel”. El club Pincharrata se sumó con su cuenta oficial: “¡Fuerzas Miguel! La Familia Pincha está con vos”. Ambos gestos fueron replicados por miles de hinchas que recordaron con cariño el paso del entrenador por el conjunto albirrojo.
El comunicado de Boca y el respaldo de los jugadores del plantel
Mientras tanto, el comunicado difundido por Boca detalló que Russo “se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del club”. En el mismo texto, la institución expresó su acompañamiento al técnico y su familia “en este momento”.
El plantel xeneize también mostró su respaldo de forma pública. Leandro Paredes, una de las figuras del equipo, dedicó la reciente victoria frente a Newell’s a su entrenador: “Es una victoria importante y, sin dudas, queremos dedicársela a Miguel, porque es la cabeza de nuestro grupo”. En la misma línea, Claudio Úbeda, integrante del cuerpo técnico, manifestó tras el partido: “Este triunfo es para Miguel, que seguramente nos estuvo viendo por televisión”.
La unión del fútbol argentino frente a la situación de Russo evidencia el respeto y el cariño que se ganó a lo largo de su extensa carrera. Desde cada rincón del país, los mensajes se multiplican, recordando no solo sus logros deportivos, sino también el ejemplo de entereza y liderazgo que siempre representó.
