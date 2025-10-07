El fútbol argentino se une por Miguel Ángel Russo: los mensajes de aliento de Tapia y Verón

El comunicado de Boca y el respaldo de los jugadores del plantel

Mientras tanto, el comunicado difundido por Boca detalló que Russo “se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del club”. En el mismo texto, la institución expresó su acompañamiento al técnico y su familia “en este momento”.

image

El plantel xeneize también mostró su respaldo de forma pública. Leandro Paredes, una de las figuras del equipo, dedicó la reciente victoria frente a Newell’s a su entrenador: “Es una victoria importante y, sin dudas, queremos dedicársela a Miguel, porque es la cabeza de nuestro grupo”. En la misma línea, Claudio Úbeda, integrante del cuerpo técnico, manifestó tras el partido: “Este triunfo es para Miguel, que seguramente nos estuvo viendo por televisión”.

La unión del fútbol argentino frente a la situación de Russo evidencia el respeto y el cariño que se ganó a lo largo de su extensa carrera. Desde cada rincón del país, los mensajes se multiplican, recordando no solo sus logros deportivos, sino también el ejemplo de entereza y liderazgo que siempre representó.