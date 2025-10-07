Triple femicidio de Florencio Varela: declaró la pareja de un detenido y dio detalles de la noche del crimen

Cronología de Mensajes, según la mujer:

00:00 hs: Mujica le envió un mensaje a Sotacuro, quien le contestó que estaba esperando a "Loco" y le adjuntó una foto de una calle. La mujer admitió que su desconfianza era habitual: “Me la mandó porque yo siempre desconfió de que se va de putas” .

04:00 hs: Sotacuro avisó que volvía al barrio. Según él, Ramiro lo estaba esperando para darle "ropa limpia para que le lleve al Loco, porque la que tenía estaba sucia”.

05:00 hs: Sotacuro regresó, cenó y le contó a Mujica que "el Loco le hizo llevar a dos chicos por el centro, por el Obelisco”.

La mujer de Víctor Sotacuro denunció amenazas

Mujica detalló que el fin de semana posterior al triple crimen transcurrió con normalidad familiar, y dijo que incluso lavó la ropa de Sotacuro sin notar nada extraño. Sin embargo, la situación cambió drásticamente el día miércoles, cuando fueron a llevar a los niños al colegio:

“Cuando estábamos subiendo la escalera por el tercer piso, había dos personas encapuchadas en el palier”, contó la mujer, que afirmó que los sujetos amenazaron a Sotacuro, diciéndole “que se vaya porque si no lo iban a matar” y le robaron su celular.

Minutos después, la pareja vio la noticia del hallazgo de los tres cuerpos en TN. Sotacuro reaccionó al instante al reconocer la dirección: "‘Yo lo llevé al David acá, anduve por acá. Este hijo de puta me mandó para esto. Este hijo de puta es el que hizo la cagada. Yo estuve ahí con mi coche, me voy’".

Mujica, asustada, lo instó a irse para proteger a los niños. Sotacuro se llevó su celular y se fugó. Se comunicó con ella al día siguiente (jueves) a las 22:00 hs. y nuevamente a las 09:00 hs del viernes. "Me juró por Dios que él solamente llevó a David y a los dos chicos que estaban discutiendo. Que él no hizo nada, que se iba a entregar. Cuando me dijo eso ya estaba preso”, sostuvo respecto a la última comunicación.

Para Mujica, los acusados David ("el tarta") y Ramiro “tienen algo que ver” con el triple crimen de Lara, Morena y Brenda en Florencio Varela.