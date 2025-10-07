La Selección Argentina Sub-20 quiere romper una maldición de 14 años en el Mundial de Chile

En octavos derrotó 2-1 a Egipto con dos goles de penal de Erik Lamela, mientras que un joven Mohamed Salah descontó para los africanos también desde los doce pasos. Sin embargo, en la instancia siguiente el equipo quedó eliminado en los penales ante Portugal tras igualar 0-0, en una serie que lo dejó a las puertas de la semifinal.

image

Desde aquel torneo, la Albiceleste no logró superar los octavos. En 2019 cayó ante Mali por penales (5-4) y en 2023 fue derrotada 2-0 por Nigeria, justamente el rival que volverá a tener enfrente este miércoles. Los africanos, conocidos por su potencia física y velocidad, suelen ser un escollo difícil en esta categoría, donde históricamente han sido protagonistas.

image

El objetivo está claro: recuperar el protagonismo de una Selección juvenil que supo ser potencia y que ahora quiere escribir un nuevo capítulo en su rica historia. Si logra avanzar, Argentina no solo romperá una racha negativa, sino que volverá a posicionarse como uno de los grandes animadores de los torneos juveniles de la FIFA, un lugar del que estuvo ausente por más de una década.