Explosión de furia: Daniil Medvedev rompió su raqueta tras una dura derrota en Montecarlo
El tenista ruso no pudo contener la frustración luego de caer sin atenuantes ante Matteo Berrettini y protagonizó una escena impactante en pleno partido.
El Masters 1000 de Montecarlo dejó una de las imágenes más llamativas de la jornada con la reacción de Daniil Medvedev tras su inesperada y contundente eliminación. El tenista ruso, ubicado en el puesto 10 del ranking ATP, cayó de manera categórica frente al italiano Matteo Berrettini, quien lo superó por un doble 6-0 en apenas 50 minutos de juego.
La derrota no solo resultó sorpresiva por el marcador, sino también por la forma en la que se desarrolló el encuentro. Medvedev nunca logró entrar en ritmo y se vio completamente superado por su rival, que dominó el partido de principio a fin sin darle oportunidades de reacción.
En medio de ese contexto adverso, el ruso no pudo controlar su frustración y protagonizó un momento de furia que rápidamente se volvió viral. Durante el inicio del segundo set, cuando el marcador ya le era desfavorable, descargó su enojo golpeando su raqueta contra el suelo en varias oportunidades, ante la mirada atónita de Berrettini y del juez de silla.
La escena reflejó el nivel de impotencia que sentía Medvedev ante una de las peores actuaciones de su carrera. La situación llegó a tal punto que la raqueta terminó completamente destruida y fue arrojada al tacho de basura de la cancha, en una imagen que recorrió el mundo del tenis.
El italiano, por su parte, mostró un nivel sobresaliente y resolvió el primer set en apenas 25 minutos, marcando el ritmo del partido desde el comienzo. Su rendimiento contrastó con el de Medvedev, que nunca logró encontrar respuestas y terminó despidiéndose del torneo sin haber ganado un solo game, algo inédito en su historial ante un rival proveniente de la qualy.
Berrettini, que actualmente se encuentra en el puesto 90 del ranking, volvió a dar la sorpresa en Montecarlo, tal como lo había hecho en la edición anterior al eliminar a Alexander Zverev. Con este triunfo, avanzó a los octavos de final, donde enfrentará al ganador del cruce entre Arthur Rinderknech y Joao Fonseca.
La eliminación de Medvedev y su reacción evidencian la exigencia del circuito y cómo incluso los mejores jugadores pueden verse desbordados en jornadas adversas. Montecarlo, una vez más, dejó en claro que en el tenis de alto nivel no hay margen para relajarse.
El ataque de furia de Daniil Medvedev en el Masters 1000 de Montecarlo
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