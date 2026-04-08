Explosión de furia: Daniil Medvedev rompió su raqueta tras una dura derrota en Montecarlo

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Berrettini, que actualmente se encuentra en el puesto 90 del ranking, volvió a dar la sorpresa en Montecarlo, tal como lo había hecho en la edición anterior al eliminar a Alexander Zverev. Con este triunfo, avanzó a los octavos de final, donde enfrentará al ganador del cruce entre Arthur Rinderknech y Joao Fonseca.

La eliminación de Medvedev y su reacción evidencian la exigencia del circuito y cómo incluso los mejores jugadores pueden verse desbordados en jornadas adversas. Montecarlo, una vez más, dejó en claro que en el tenis de alto nivel no hay margen para relajarse.

El ataque de furia de Daniil Medvedev en el Masters 1000 de Montecarlo

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