Facundo Campazzo sorprendió al jugar un picado en una plaza de Córdoba y se volvió viral

El video viral de Facundo Campazzo jugando al básquet en una plaza

Sin embargo, ese detalle no le impidió desplegar toda su calidad sobre el cemento. El 7 pidió la pelota, organizó las jugadas, asistió a sus compañeros y también dejó algunas acciones técnicas que despertaron la admiración de todos los presentes. Los chicos, entre sorprendidos y sonrientes, pasaron de disputar un simple picado a intentar defender a un jugador que brilló en la NBA, domina la Euroliga y es una de las máximas figuras de la Selección argentina.