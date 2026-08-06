Facundo Campazzo sorprendió al jugar un picado en una plaza de Córdoba y se volvió viral
El base del Real Madrid aprovechó sus vacaciones para compartir un partido improvisado con un grupo de chicos. La escena fue registrada por vecinos.
Facundo Campazzo volvió a ganarse el reconocimiento de los fanáticos con un gesto tan espontáneo como inolvidable. Mientras disfruta de unos días de descanso en Córdoba antes de volver a la actividad, el base del Real Madrid se cruzó con un grupo de chicos que jugaban un partido de básquet en una plaza y decidió sumarse como uno más.
La escena quedó registrada en varios videos y rápidamente se convirtió en uno de los contenidos deportivos más compartidos en las redes sociales. Lo que para los jóvenes había comenzado como una tarde cualquiera terminó transformándose en una experiencia imposible de olvidar.
Sin previo aviso, uno de los mejores basquetbolistas argentinos de la historia apareció en la cancha y comenzó a participar del partido con la misma intensidad y naturalidad que suele mostrar en los escenarios más importantes del mundo. Las imágenes muestran al cordobés vestido con ropa de calle, jeans y zapatillas urbanas, lejos de la indumentaria deportiva con la que suele competir en Europa.
El video viral de Facundo Campazzo jugando al básquet en una plaza
Sin embargo, ese detalle no le impidió desplegar toda su calidad sobre el cemento. El 7 pidió la pelota, organizó las jugadas, asistió a sus compañeros y también dejó algunas acciones técnicas que despertaron la admiración de todos los presentes. Los chicos, entre sorprendidos y sonrientes, pasaron de disputar un simple picado a intentar defender a un jugador que brilló en la NBA, domina la Euroliga y es una de las máximas figuras de la Selección argentina.
Lejos de limitarse a una aparición para las cámaras, el base permaneció varios minutos compartiendo el encuentro con los vecinos, conversó con quienes se acercaron a saludarlo y también se tomó fotografías y firmó autógrafos para los fanáticos que se acercaron después de reconocerlo.
Campazzo disfruta de sus vacaciones antes de un evento especial en Córdoba
El jugador de 35 años atraviesa unos días de descanso en su provincia natal antes de participar de "La Crossover", el espectáculo deportivo y de entretenimiento que encabezará el 8 y 9 de agosto en el Polideportivo Carlos Cerutti. Su presencia en la ciudad generó una enorme expectativa entre los fanáticos del básquet, aunque pocos imaginaban encontrárselo compartiendo un partido informal en una plaza pública.
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