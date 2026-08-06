Olympique de Marsella vendió a Facundo Medina en 25 millones de euros: dónde jugará

Con esta transferencia que se hizo oficial en las últimas horas, Medina se convierte en una de las ventas más importantes del Olympique de Marsella en el actual mercado europeo y suma un nuevo capítulo en una carrera que lo llevó de Talleres de Córdoba a Lens, luego a Marsella y ahora al Bayer Leverkusen, donde buscará afianzarse como uno de los defensores argentinos más destacados del fútbol europeo.