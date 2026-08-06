Olympique de Marsella vendió a Facundo Medina en 25 millones de euros: dónde jugará
El defensor dejará Francia y firmará un contrato por cinco años con el club alemán, donde será compañero de Exequiel Palacios y Equi Fernández.
Facundo Medina dará un nuevo paso en su carrera europea y continuará en la Bundesliga. El defensor de la Selección Argentina, que mostró cosas muy interesantes en los partidos que reemplazó a Nicolás Tagliafico en el Mundial 2026, será nuevo jugador del Bayer Leverkusen, que llegó a un acuerdo con el Olympique de Marsella para comprar su pase por una cifra cercana a los 25 millones de euros.
El zaguero de 27 años firmará un contrato por cinco temporadas y compartirá plantel con otros dos argentinos: Exequiel Palacios y Equi Fernández, en un Leverkusen que continúa reforzándose para competir en la próxima edición de la Champions League y seguir siendo competitivo en todos los frentes.
Facundo Medina será nuevo refuerzo del Bayer Leverkusen: Marsella lo vende por 25 millones de euros
Medina había llegado al Marsella a mediados de 2025 procedente del Lens. En aquel momento, el club francés pagó 2 millones de euros por un préstamo con una opción de compra cercana a los 20 millones (18 millones fijos y 2 millones en variables), que terminó ejecutando tras el gran rendimiento del argentino.
Durante su única temporada en el conjunto marsellés disputó 26 partidos y se consolidó como una pieza importante de la defensa, nivel que también le permitió mantenerse en la consideración de Lionel Scaloni y formar parte del plantel argentino que disputó el Mundial 2026.
Con esta transferencia que se hizo oficial en las últimas horas, Medina se convierte en una de las ventas más importantes del Olympique de Marsella en el actual mercado europeo y suma un nuevo capítulo en una carrera que lo llevó de Talleres de Córdoba a Lens, luego a Marsella y ahora al Bayer Leverkusen, donde buscará afianzarse como uno de los defensores argentinos más destacados del fútbol europeo.
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