La fuerte autocrítica de Facundo Roncaglia tras su segundo ciclo en Boca

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/CASarmientoOf/status/1800239429736428017&partner=&hide_thread=false Facundo Roncaglia es nuevo refuerzo de Sarmiento.



El defensor de último paso por Boca Juniors firmó contrato con nuestra institución hasta Diciembre de 2025. #DaleVerde pic.twitter.com/KjFWLrG82F — Club Atlético Sarmiento (@CASarmientoOf) June 10, 2024

Y reveló: "Pensé que llegaba en un buen momento, venía de Chipre que no era una liga muy competitiva y me costó. A la semana de firmar había hablado que iba a hacer una mini pretemporada, pero Marcos (Rojo) se lesionó y me tiran a la cancha con Patronato con cinco entrenamientos. Después lo que conlleva eso, un mal resultado, no jugamos bien".

Sobre la forma en la que se fue del Xeneize, declaró: "Pensé que por lo menos iba a tener una charla con los dirigentes, me llevo bien con los del Consejo, y creí que me iban a llamar cuando terminó el contrato para decirme 'Facu no te vamos a tener en cuenta, buscate un equipo'. Lo normal, pero no se dio así".

Aunque profundizó: "Me llevo re bien con Raúl (Cascini), el Chelo (Delgado) y Chicho (Serna). Se decantaba, había jugado poco el segundo semestre, por ahí los resultados no se dieron y era normal lo que pasó, más que entendible. Uno se va dando cuenta. Yo tuve diálogo siempre, ya sé cómo soy. No necesitaba que me llamaran. No tengo quejas ni nada malo para decir".

Tras firmar con el Verde juninense, expresó: "Estos seis meses que estuve parado extrañé todo, entrar al vestuario, compartir con los jugadores, entrar a una cancha, las puteadas. He tenido posibilidad en enero y esperé cosas mejores que no salieron, por eso esperé y cuando quise retomar los cupos ya estaban ocupados. Siempre me entrené con ganas y ahora es una nueva oportunidad".