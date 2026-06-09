Facundo Tello tendrá su estreno en el Mundial 2026: dirigirá a uno de los anfitriones

Facundo Tello ya tiene experiencia dirigiendo un Mundial

Entre los tres jueces argentinos convocados para la Copa del Mundo, Tello aparece como el de mayor experiencia en este tipo de escenarios. Ya tuvo participación en Qatar 2022, donde dirigió encuentros de relevancia internacional y acumuló rodaje en una competencia de primer nivel. Esa trayectoria le permitió consolidarse dentro del grupo de árbitros de confianza para FIFA.

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Durante el Mundial disputado en Medio Oriente, el juez argentino estuvo al frente de partidos como Suiza ante Camerún, Corea del Sur frente a Portugal y también el cruce de cuartos de final entre Marruecos y Portugal. Aquellas actuaciones fueron valoradas positivamente por los organismos arbitrales y contribuyeron a su nueva convocatoria para la edición 2026.

Además de Tello, Argentina contará con la presencia de Darío Herrera y Yael Falcón Pérez entre los árbitros principales del torneo. La designación temprana de uno de ellos refleja la consideración que mantiene el arbitraje argentino dentro del panorama internacional y representa una oportunidad importante para seguir ganando protagonismo en las competencias organizadas por FIFA.

Terna arbitral para el partido entre Canadá y Bosnia Herzegovina

Árbitro: Facundo Tello (ARGENTINA)

Asistente 1: Juan Pablo Belatti (ARGENTINA)

Asistente 2: Gabriel Chade (ARGENTINA)

Cuarto árbitro: Khalid Alturais (ARABIA SAUDITA)

Quinto árbitro: Mohammed Alabakry (ARABIA SAUDITA)

VAR: Hernan Mastrángelo (ARGENTINA)

AVAR: Antonio García (URUGUAY)

SVAR: Tatiana Guzmán (NICARAGUA)