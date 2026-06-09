Facundo Tello tendrá su estreno en el Mundial 2026: dirigirá a uno de los anfitriones
La FIFA confirmó la primera designación de un árbitro argentino para la Copa del Mundo. Estará acompañado por un importante grupo de compatriotas dentro del equipo arbitral.
La participación argentina en el Mundial 2026 no estará limitada únicamente a los futbolistas. También habrá presencia nacional entre los encargados de controlar el desarrollo de los partidos y uno de ellos ya conoce cuál será su primera función dentro de la competencia. Facundo Tello fue designado para dirigir el compromiso entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, correspondiente a una de las jornadas iniciales del certamen.
El encuentro se disputará en el BMO Field de Toronto y tendrá un significado especial para el árbitro bonaerense, que vuelve a recibir la confianza de FIFA en una cita de máxima importancia. Su experiencia en competencias internacionales y su recorrido en los principales torneos de clubes y selecciones fueron factores determinantes para que forme parte de la nómina arbitral del Mundial.
Tello no estará solo en esta tarea. El equipo de trabajo contará con una fuerte presencia argentina, ya que Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade fueron designados como asistentes de línea. Además, Hernán Mastrángelo tendrá una función clave desde la cabina tecnológica, desempeñándose como responsable del VAR durante el encuentro.
La estructura arbitral se completa con representantes de otros países. El uruguayo Antonio García trabajará como AVAR, mientras que la nicaragüense Tatiana Guzmán ocupará el rol de soporte de video. A ellos se sumarán los sauditas Khalid Alturais y Mohammed Alabakry, quienes estarán involucrados en distintas funciones dentro del equipo arbitral designado para el partido.
Facundo Tello ya tiene experiencia dirigiendo un Mundial
Entre los tres jueces argentinos convocados para la Copa del Mundo, Tello aparece como el de mayor experiencia en este tipo de escenarios. Ya tuvo participación en Qatar 2022, donde dirigió encuentros de relevancia internacional y acumuló rodaje en una competencia de primer nivel. Esa trayectoria le permitió consolidarse dentro del grupo de árbitros de confianza para FIFA.
Durante el Mundial disputado en Medio Oriente, el juez argentino estuvo al frente de partidos como Suiza ante Camerún, Corea del Sur frente a Portugal y también el cruce de cuartos de final entre Marruecos y Portugal. Aquellas actuaciones fueron valoradas positivamente por los organismos arbitrales y contribuyeron a su nueva convocatoria para la edición 2026.
Además de Tello, Argentina contará con la presencia de Darío Herrera y Yael Falcón Pérez entre los árbitros principales del torneo. La designación temprana de uno de ellos refleja la consideración que mantiene el arbitraje argentino dentro del panorama internacional y representa una oportunidad importante para seguir ganando protagonismo en las competencias organizadas por FIFA.
Terna arbitral para el partido entre Canadá y Bosnia Herzegovina
- Árbitro: Facundo Tello (ARGENTINA)
- Asistente 1: Juan Pablo Belatti (ARGENTINA)
- Asistente 2: Gabriel Chade (ARGENTINA)
- Cuarto árbitro: Khalid Alturais (ARABIA SAUDITA)
- Quinto árbitro: Mohammed Alabakry (ARABIA SAUDITA)
- VAR: Hernan Mastrángelo (ARGENTINA)
- AVAR: Antonio García (URUGUAY)
- SVAR: Tatiana Guzmán (NICARAGUA)
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario