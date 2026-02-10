Antes de los tests en Baréin, Franco Colapinto fue protagonista de un divertido momento en Alpine
El piloto argentino protagonizó un ida y vuelta viral en las redes de Alpine antes de los tests en Bahréin y sorprendió a los fanáticos con su humor.
En la previa de los tests de pretemporada en Bahréin, Franco Colapinto se robó la atención con un divertido intercambio en las redes sociales de Alpine. El piloto argentino protagonizó una escena insólita con el community manager de la escudería que rápidamente se volvió viral.
Mientras se prepara para salir a pista en el Circuito Internacional de Sakhir, el piloto argentino fue protagonista de un curioso momento en X (ex Twitter) desde la cuenta oficial de Alpine, que generó miles de reacciones entre los fanáticos de la Fórmula 1.
Por unos instantes, el piloto argentino pareció haberse “adueñado” de la cuenta del equipo francés y escribió: “Al fin puedo usar Twitter de vuelta”, mensaje que sorprendió a los seguidores de la escudería. Sin embargo, pocos segundos después llegó una aclaración desde la misma cuenta: “Lo siento, Colapinto nos robó el teléfono”, en un posteo que confirmó el tono humorístico de la situación.
Lejos de quedar ahí, el propio Colapinto volvió a aparecer desde la cuenta de Alpine y redobló la apuesta. “Cómo me hacen trabajar”, escribió, junto a una imagen en la que se lo ve rodeado de una gran cantidad de gorras del equipo, lo que terminó de sellar el momento viral. En lo estrictamente deportivo, la actividad para el piloto argentino continuará entre el 11 y el 13 de febrero en el circuito de Sakhir, donde Alpine participará de los tests oficiales de pretemporada.
Según se especula, estas pruebas podrían realizarse a puertas cerradas, como ocurrió en España, debido a los problemas de fiabilidad que presentaron varios equipos con los nuevos autos tras la implementación de la reglamentación 2026. La pretemporada no finalizará allí. Una semana más tarde, entre el 18 y el 20 de febrero, los pilotos volverán a girar en Bahréin para ajustar los últimos detalles antes del inicio del campeonato, cuyo primer Gran Premio se disputará del 6 al 8 de marzo en Australia.
Colapinto buscará dejar atrás un complicado 2025, su año de estreno en Alpine, en el que no logró sumar puntos en los 18 Grandes Premios que disputó, y empezar a construir un nuevo camino en la máxima categoría.
