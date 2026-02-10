Antes de los tests en Baréin, Franco Colapinto fue protagonista de un divertido momento en Alpine

Antes de los tests en Bahréin, Colapinto fue protagonista de un divertido momento en Alpine

image

Lejos de quedar ahí, el propio Colapinto volvió a aparecer desde la cuenta de Alpine y redobló la apuesta. “Cómo me hacen trabajar”, escribió, junto a una imagen en la que se lo ve rodeado de una gran cantidad de gorras del equipo, lo que terminó de sellar el momento viral. En lo estrictamente deportivo, la actividad para el piloto argentino continuará entre el 11 y el 13 de febrero en el circuito de Sakhir, donde Alpine participará de los tests oficiales de pretemporada.