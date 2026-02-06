Alerta Alpine: la Fórmula 1 estudia un ajuste técnico que podría afectar a la escudería de Franco Colapinto

Cuando todavía falta para que los autos 2026 giren por primera vez de manera oficial, la Fórmula 1 ya vive un clima cargado de tensiones puertas adentro. En este contexto, la FIA se encuentra analizando una posible modificación en el procedimiento con el que se controla la relación de compresión de las unidades de potencia, un punto clave en la arquitectura de los motores que podría incidir directamente en el desempeño de Mercedes y, en consecuencia, de equipos clientes como Alpine, estructura con la que estará vinculado Franco Colapinto en esta nueva etapa.