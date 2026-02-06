Alerta Alpine: la Fórmula 1 estudia un ajuste técnico que podría afectar a la escudería de Franco Colapinto
Una revisión en el sistema de control de la relación de compresión en los nuevos motores abre un frente de discusión técnica y política justo antes del estreno del reglamento.
Cuando todavía falta para que los autos 2026 giren por primera vez de manera oficial, la Fórmula 1 ya vive un clima cargado de tensiones puertas adentro. En este contexto, la FIA se encuentra analizando una posible modificación en el procedimiento con el que se controla la relación de compresión de las unidades de potencia, un punto clave en la arquitectura de los motores que podría incidir directamente en el desempeño de Mercedes y, en consecuencia, de equipos clientes como Alpine, estructura con la que estará vinculado Franco Colapinto en esta nueva etapa.
La controversia se centra en la forma en que se verifica uno de los valores técnicos más sensibles de los propulsores que debutarán con la nueva normativa. Hasta el momento, el control se llevaba a cabo con el motor frío y completamente detenido.
No obstante, de acuerdo a lo publicado por Corriere dello Sport, el ente rector evalúa implementar una medición alternativa con el impulsor ya en temperatura, aunque sin estar en funcionamiento dinámico, ya sea en la previa de las carreras o durante el proceso de homologación oficial.
El tope reglamentario continúa establecido en 16:1, pero el conflicto se disparó a partir de la supuesta interpretación técnica de Mercedes. Según trascendió, la marca alemana habría desarrollado un concepto que respeta ese límite en condiciones estáticas, aunque al elevar la temperatura el valor real podría superar ese ratio. Esta situación, señalada por Ferrari, Honda y Audi, derivó en cuestionamientos formales y reabrió el debate sobre la igualdad de condiciones en el nuevo ciclo reglamentario.
En ese escenario, Alpine sigue de cerca cada movimiento. Al depender de la provisión de motores Mercedes, cualquier alteración en el método de verificación podría modificar el potencial de su paquete técnico incluso antes de que arranque el campeonato, generando un impacto anticipado en el equilibrio competitivo de la categoría.
