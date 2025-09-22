Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Estudiantes vs. Defensa y Justicia

Defensa y Justicia, por su parte, llega tras haber perdido un invicto de cuatro fechas con la derrota como local frente a Platense. Ese resultado no solo frenó el impulso que lo había acercado a los primeros lugares, sino que también lo obligó a replantearse objetivos. Actualmente, está a cinco unidades de los cupos que otorgan pasajes a la Copa Sudamericana, por lo que cada punto resulta determinante.