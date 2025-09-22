Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Estudiantes vs. Defensa y Justicia
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Estudiantes vs. Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2025.
Por una nueva fecha del Torneo Clausura 2025, Estudiantes de La Plata y Defensa y Justicia se verán las caras este lunes desde las 19 en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi.
El equipo dirigido por Eduardo Domínguez atraviesa un presente complicado en el campeonato local, con tres derrotas consecutivas, aunque viene de mostrar una leve recuperación en su rendimiento frente a Flamengo por la Copa Libertadores, en un partido que pese a la caída dejó mejores sensaciones de cara a lo que viene.
Defensa y Justicia, por su parte, llega tras haber perdido un invicto de cuatro fechas con la derrota como local frente a Platense. Ese resultado no solo frenó el impulso que lo había acercado a los primeros lugares, sino que también lo obligó a replantearse objetivos. Actualmente, está a cinco unidades de los cupos que otorgan pasajes a la Copa Sudamericana, por lo que cada punto resulta determinante.
Estudiantes vs. Defensa y Justicia: probables formaciones
- Estudiantes: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Eduardo Domínguez.
- Defensa y Justicia: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Mariano Soso.
Cómo ver en vivo Estudiantes vs. Defensa y Justicia
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
