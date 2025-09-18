Aseguran que la familia de Lamine Yamal está furiosa con Nicki Nicole: el motivo
El papá y la abuela del futbolista no se mostraron de acuerdo que hayan confirmado la relación y que sigan haciendo posteos públicos.
A pesar de que nadie lo vio venir, Lamine Yamal y Nicki Nicole confirmaron su romance hace algunos días luego de varios rumores y especulaciones. Sin embargo, ahora enfrentarían un drama que tiene que ver con la familia de él: según se supo recientemente, no apoyan la relación.
Fue Juan Etchegoyen quien, durante una conversación con el periodista español Roberto Antolín desde Barcelona dio detalles sobre esta actualidad que viven Lamine Yamal y Nicki Nicole. “Yo creo que hizo mucho daño en la relación de Lamine Yamal y Nicki Nicole la aparición en lo mediático de Franco Mastantuono. Tenemos la confirmación del romance y que están muy enamorados y ahora te voy a contar el nuevo capítulo de esta historia”, comenzó diciendo el periodista español.
En ese sentido, Roberto explicó: “Nicki Nicole está en boca de todos los españoles cuando hace algunos días la conocía poca gente y esto a ella le va a dar una popularidad grande y aumento de su cachet artístico”. Es por eso que la familia de Lamine se opondría a la relación. “La familia de Lamine se opone firmemente a la relación con Nicki Nicole y su padre ha hecho todo para que esto no continúe. Lo que pasa es que Lamine es mayor de edad y decide él ya a pesar de la oposición de su padre y su abuela y su madre también aunque ella es más flexible”, destacó el comunicador.
“Ellos quieren que se centre en su carrera deportiva y no en Nicki Nicole. Oposición e indiferencia es lo que siente la familia de Lamine Yamal por Nicki Nicole. Yamal viene de un barrio muy pobre de Barcelona y lo han pasado mal y de repente Lamine es una estrella del fútbol mundial. La relación con Nicki Nicole a los familiares los aterroriza”, aclaró el periodista.
Y concluyó: “Yo te digo que en Navidad no los veo pasándola juntos. Tenemos también el factor de la distancia y ella tiene sus conciertos y Lamine vive en Barcelona. No me imagino que él la presente a su familia por ejemplo. Yo creo que ella quiere una relación y todo con él porque le conviene pero de parte de él no sé”.
