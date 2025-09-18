Aseguran que la familia de Lamine Yamal está furiosa con Nicki Nicole: el motivo

En ese sentido, Roberto explicó: “Nicki Nicole está en boca de todos los españoles cuando hace algunos días la conocía poca gente y esto a ella le va a dar una popularidad grande y aumento de su cachet artístico”. Es por eso que la familia de Lamine se opondría a la relación. “La familia de Lamine se opone firmemente a la relación con Nicki Nicole y su padre ha hecho todo para que esto no continúe. Lo que pasa es que Lamine es mayor de edad y decide él ya a pesar de la oposición de su padre y su abuela y su madre también aunque ella es más flexible”, destacó el comunicador.