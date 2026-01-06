Felipe Loyola fue ofrecido a Boca: la firme decisión que tomó el club en el mercado
El mediocampista de Independiente volvió a ser vinculado a Boca en el mercado de pases, pero la dirigencia Xeneize fue tajante y descartó avanzar por su fichaje.
Felipe Loyola fue uno de los nombres que Boca siguió de cerca en los últimos mercados de pases y su rendimiento en Independiente durante 2025 lo posicionó como una de las figuras del equipo de Avellaneda. Con ese antecedente, en los últimos días su nombre volvió a vincularse con el club de la Ribera.
Según trascendió en las últimas horas, desde el entorno del futbolista acercaron su situación a la dirigencia Xeneize, en un contexto en el que el mediocampista chileno aparece como una de las opciones fuertes para salir de Independiente en este mercado de verano.
La postura de Boca ante el ofrecimiento de Felipe Loyola
En Boca fueron claros frente al ofrecimiento y decidieron no avanzar por el volante de 25 años. En el club entienden que el interés del Santos de Brasil es concreto y que la mención del Xeneize responde a una estrategia para acelerar la negociación con el conjunto brasileño. Por ese motivo, la dirigencia resolvió no meterse en la disputa y descartó sumarlo como refuerzo en esta ventana de transferencias. De esta manera, Loyola quedó fuera de los planes inmediatos y Boca apunta a otras alternativas para reforzar el mediocampo.
El valor de Felipe Loyola y la oferta de Santos
Durante 2025, cuando Boca lo tenía en carpeta, Independiente se había plantado en una cifra cercana a los 8 millones de dólares para desprenderse del futbolista. Ese monto fue considerado elevado y la operación no prosperó. En esta oportunidad, los números son menores pero de todas formas el Xeneize no se meterá de lleno en la operación.
Ahora, según informó el periodista Germán García Grova, Santos ofertó 6 millones de dólares por el 80% del pase de Loyola. Si bien todavía no hay acuerdo entre los clubes, todo indica que el mediocampista continuará su carrera en el fútbol brasileño a partir de 2026.
