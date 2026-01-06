Felipe Loyola fue ofrecido a Boca: la firme decisión que tomó el club en el mercado

La postura de Boca ante el ofrecimiento de Felipe Loyola

En Boca fueron claros frente al ofrecimiento y decidieron no avanzar por el volante de 25 años. En el club entienden que el interés del Santos de Brasil es concreto y que la mención del Xeneize responde a una estrategia para acelerar la negociación con el conjunto brasileño. Por ese motivo, la dirigencia resolvió no meterse en la disputa y descartó sumarlo como refuerzo en esta ventana de transferencias. De esta manera, Loyola quedó fuera de los planes inmediatos y Boca apunta a otras alternativas para reforzar el mediocampo.