FIFA sorprendió con su ranking de arqueros del Mundial 2026: en qué puesto está Dibu Martínez

Por esa razón, el listado ofrece algunos nombres que, a simple vista, pueden parecer inesperados. El portugués Diogo Costa lidera la clasificación, mientras que detrás aparecen Gregor Kobel, Orlando Gill y Mostafa Shobier, todos beneficiados por actuaciones de gran exigencia durante el torneo.

En contrapartida, el Dibu Martínez quedó bastante más relegado. La explicación estadística no necesariamente implica un bajo rendimiento del arquero argentino. De hecho, en buena parte del campeonato la Selección logró controlar largos pasajes de los partidos, reduciendo considerablemente la cantidad de intervenciones que debió realizar su guardameta.

Esa circunstancia termina siendo determinante para este tipo de mediciones. Un arquero que recibe una elevada cantidad de remates complejos y responde de manera satisfactoria puede acumular un puntaje superior al de otro que prácticamente no tuvo trabajo, aun cuando ambos hayan completado encuentros de gran nivel. Es una paradoja inherente a los modelos estadísticos de rendimiento, que muchas veces ofrecen resultados contraintuitivos.

En otras palabras, la clasificación no busca establecer una jerarquía definitiva entre los arqueros participantes del Mundial, sino reflejar quiénes obtuvieron los mejores indicadores a partir de sus actuaciones puntuales en el certamen. Se trata de un enfoque eminentemente cuantitativo que deja en un segundo plano factores más difíciles de mensurar, como el liderazgo, la personalidad o la capacidad de responder en momentos de máxima tensión competitiva.