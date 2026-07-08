FIFA sorprendió con su ranking de arqueros del Mundial 2026: en qué puesto está Dibu Martínez
El organismo publicó una clasificación basada en el rendimiento estadístico de los guardametas durante la Copa del Mundo.
En plena disputa de los cuartos de final del Mundial 2026, una publicación de la FIFA generó sorpresa entre los fanáticos del fútbol y, especialmente, entre los argentinos. El organismo difundió una nueva actualización de sus Power Rankings de arqueros y Emiliano Dibu Martínez aparece bastante alejado de la élite del listado.
A primera vista, la ubicación del marplatense puede resultar llamativa, teniendo en cuenta que es el arquero campeón del mundo. Además, se trata de uno de los grandes referentes del equipo de Lionel Scaloni y de un arquero acostumbrado a sobresalir en las instancias decisivas.
Sin embargo, la clasificación responde a un criterio diametralmente distinto al que suele utilizarse para elegir al mejor guardameta del mundo.
Los Power Rankings confeccionados por la FIFA no contemplan la carrera de los futbolistas, su palmarés ni el prestigio acumulado a lo largo de los años. Tampoco buscan determinar quién es el mejor arquero del planeta. El algoritmo únicamente pondera lo sucedido dentro del Mundial 2026 y construye un ordenamiento a partir de una batería de variables estadísticas vinculadas con el rendimiento específico de cada encuentro.
Entre los aspectos que se tienen en cuenta aparecen la dificultad de las atajadas realizadas, la cantidad de goles evitados según las probabilidades de cada remate, la eficacia en el juego con los pies, la precisión de los pases, la participación en la salida desde el fondo y otros guarismos que terminan conformando una evaluación integral del desempeño bajo los tres palos.
Por esa razón, el listado ofrece algunos nombres que, a simple vista, pueden parecer inesperados. El portugués Diogo Costa lidera la clasificación, mientras que detrás aparecen Gregor Kobel, Orlando Gill y Mostafa Shobier, todos beneficiados por actuaciones de gran exigencia durante el torneo.
En contrapartida, el Dibu Martínez quedó bastante más relegado. La explicación estadística no necesariamente implica un bajo rendimiento del arquero argentino. De hecho, en buena parte del campeonato la Selección logró controlar largos pasajes de los partidos, reduciendo considerablemente la cantidad de intervenciones que debió realizar su guardameta.
Esa circunstancia termina siendo determinante para este tipo de mediciones. Un arquero que recibe una elevada cantidad de remates complejos y responde de manera satisfactoria puede acumular un puntaje superior al de otro que prácticamente no tuvo trabajo, aun cuando ambos hayan completado encuentros de gran nivel. Es una paradoja inherente a los modelos estadísticos de rendimiento, que muchas veces ofrecen resultados contraintuitivos.
En otras palabras, la clasificación no busca establecer una jerarquía definitiva entre los arqueros participantes del Mundial, sino reflejar quiénes obtuvieron los mejores indicadores a partir de sus actuaciones puntuales en el certamen. Se trata de un enfoque eminentemente cuantitativo que deja en un segundo plano factores más difíciles de mensurar, como el liderazgo, la personalidad o la capacidad de responder en momentos de máxima tensión competitiva.
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