Qué canal pasa Boca vs. Atlético Paranaense
Conocé los detalles de la transmisión en vivo y las probables formaciones para el debut de Rodolfo Arruabarrena en su segundo ciclo como DT de Boca.
Boca Juniors afrontará esta noche su primer desafío de preparación en medio del receso por la Copa del Mundo. El conjunto de la Ribera se medirá ante Atlético Paranaense en la provincia de Salta, marcando el inicio de la segunda etapa de Rodolfo Arruabarrena al frente del equipo.
Dónde ver en vivo Boca vs. Atlético Paranaense
El encuentro amistoso internacional entre el conjunto argentino y el elenco brasileño se disputará este miércoles 8 de julio de 2026 a partir de las 21:00 horas. Para los fanáticos que quieran seguir las acciones en directo, la transmisión oficial cuenta con las siguientes especificaciones:
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Televisión y streaming: El partido será transmitido de manera exclusiva a través de ESPN dentro del plan Disney+ Premium.
Condición de acceso: Los aficionados deberán contar con una suscripción activa a dicha plataforma digital para poder sintonizar el compromiso en vivo.
IMPORTANTE: Cambió el pronóstico y un tormentón traerá calor con viento norte en el AMBA antes del final del Mundial 2026
Las bajas de Boca y la probable formación del Vasco Arruabarrena
De cara a este choque preparatorio, el cuerpo técnico determinó resguardar a algunos futbolistas clave. Tomás Aranda no fue incluido en la lista de convocados con el objetivo de bajarle las cargas físicas de la pretemporada. Por su parte, el delantero Adam Bareiro tampoco forma parte de la delegación debido a que continúa recuperándose de un desgarro muscular y prefieren no arriesgarlo.
Aunque resta la confirmación oficial del entrenador, la probable alineación titular de Boca para saltar al campo de juego en Salta estaría integrada por: Leandro Brey; Dylan Gorosito o Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Malcom Braida; Santiago Ascacibar, Camilo Rey Domenech, Williams Alarcón; Ángel Romero, Miguel Merentiel y Leonel Flores.
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