Qué canal pasa Boca vs. Atlético Paranaense

Las bajas de Boca y la probable formación del Vasco Arruabarrena

De cara a este choque preparatorio, el cuerpo técnico determinó resguardar a algunos futbolistas clave. Tomás Aranda no fue incluido en la lista de convocados con el objetivo de bajarle las cargas físicas de la pretemporada. Por su parte, el delantero Adam Bareiro tampoco forma parte de la delegación debido a que continúa recuperándose de un desgarro muscular y prefieren no arriesgarlo.