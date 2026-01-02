Felipe Melo chicaneó a River por no estar en la Libertadores: "El más grande la juega, el pequeño no"
El exdefensor brasileño reapareció en redes sociales con un mensaje cargado de ironía que reavivó la polémica por la ausencia del Millonario en la edición 2026.
Felipe Melo nunca pasó desapercibido dentro ni fuera de la cancha, y aun después de su retiro mantiene intacta esa impronta frontal que lo caracterizó durante toda su carrera. En las últimas horas, el exmediocampista y defensor brasileño volvió a ser noticia en el fútbol argentino al lanzar una chicana directa contra River, aprovechando la clasificación de Boca a la Copa Libertadores 2026 y la participación del equipo de Núñez en la Sudamericana.
La frase, difundida a través de un intercambio con un hincha en redes sociales, no tardó en viralizarse y generar repercusión entre ambas parcialidades. Identificado desde hace años con el Xeneize, Melo volvió a ratificar públicamente su simpatía por el club de la Ribera y dejó en claro que su vínculo emocional sigue vigente.
En ese contexto, relató su deseo personal de visitar la Bombonera durante este año y describió, con lujo de detalles, el recorrido que imagina para concretar esa visita. “Lo que yo quiero este año... Tengo que hacerlo. Tomarme un vuelo de Río a Argentina, Buenos Aires. Salgo del aeropuerto, tomo un taxi a La Boca, Bombonera”, expresó el brasileño, reforzando una vez más su cercanía con el mundo Boca.
Sin embargo, el momento más comentado llegó inmediatamente después, cuando comparó la actualidad internacional de Boca y River con una frase que encendió la polémica. “El más grande va a jugar la Libertadores. El más pequeño, no”, lanzó Melo, en clara alusión al presente de ambos clubes en el plano continental. La declaración no solo reforzó la histórica rivalidad, sino que también encontró eco entre los hinchas xeneizes, que celebraron la provocación de una figura ajena al fútbol argentino pero muy identificada con su camiseta.
Felipe Melo se retiró oficialmente a comienzos de 2025 tras una extensa carrera que incluyó pasos por clubes como Juventus, Galatasaray, Inter y Palmeiras, además de haber sido campeón de la Copa Libertadores con Fluminense. Desde entonces, comenzó a manifestar su intención de iniciar una nueva etapa como entrenador, un camino que reconoce como inevitable tras tantos años de competencia profesional al más alto nivel.
En ese marco, el brasileño no ocultó su ilusión de dirigir algún día al club de la Ribera, un deseo que ya había manifestado públicamente meses atrás. “Pero claro que quisiera dirigir a Boca. Yo soy de La 12”, afirmó en una entrevista reciente, reafirmando una identificación que trasciende lo deportivo. Por ahora, disfruta de su retiro activo, pero cada aparición pública confirma que su voz sigue teniendo peso, especialmente cuando se trata de alimentar una de las rivalidades más intensas del continente.
