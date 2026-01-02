Felipe Melo chicaneó a River por no estar en la Libertadores: "El más grande la juega, el pequeño no"

En ese marco, el brasileño no ocultó su ilusión de dirigir algún día al club de la Ribera, un deseo que ya había manifestado públicamente meses atrás. “Pero claro que quisiera dirigir a Boca. Yo soy de La 12”, afirmó en una entrevista reciente, reafirmando una identificación que trasciende lo deportivo. Por ahora, disfruta de su retiro activo, pero cada aparición pública confirma que su voz sigue teniendo peso, especialmente cuando se trata de alimentar una de las rivalidades más intensas del continente.

