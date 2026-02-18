Vinícius Jr. y el racismo: la cronología de 20 conflictos que tuvo estos años

Durante 2023 los episodios se multiplicaron. El 26 de enero apareció un muñeco con su camiseta colgado de un puente en Valdebebas. Cuatro integrantes del Frente Atlético recibieron penas de entre 14 y 22 meses de cárcel, luego conmutadas por multas y prohibición de ingreso a estadios.

El 21 de mayo de 2023 marcó un antes y un después. En Mestalla, Vinícius confrontó a la grada tras recibir insultos y fue expulsado tras una discusión con Giorgi Mamardashvili y un golpe a Hugo Duro. En junio de 2024, tres hinchas fueron condenados a ocho meses de prisión y dos años de alejamiento, en la primera sentencia de este tipo en España.

También hubo ataques a menores, como el 24 de septiembre de 2023 cuando una niña de 8 años sufrió una crisis de ansiedad por vestir su camiseta en el Metropolitano. En marzo de 2024 se registraron nuevos cánticos en el mismo estadio y en El Sadar, mientras que el 29 de septiembre de 2024 cuatro personas fueron detenidas por impulsar una campaña de odio en redes sociales.

Los incidentes más recientes en Champions y La Liga

El 27 de febrero de 2025, en la Reale Arena, el árbitro activó el protocolo contra la intolerancia tras cánticos xenófobos y gestos de “mono” captados por cámaras. El 14 de enero de 2026, en el estadio Carlos Belmonte, aficionados del Albacete volvieron a insultarlo y LaLiga condenó los hechos.

El episodio más reciente ocurrió el 17 de febrero de 2026 en el Estádio da Luz. Vinícius acusó a Gianluca Prestianni de insultarlo racialmente durante un festejo. El árbitro detuvo el partido durante 10 minutos y activó el protocolo, mientras la UEFA investiga ante la falta de pruebas audiovisuales concluyentes.

Con 20 antecedentes registrados, el delantero del Real Madrid se transformó en un símbolo global contra el racismo en el deporte, en una batalla que expone una problemática estructural que el fútbol europeo aún no logra erradicar.

