Vinícius Jr. y el racismo: la cronología de 20 conflictos que tuvo estos años
El futbolista sufrió 20 episodios de racismo en Europa desde 2021. La cronología incluye insultos en La Liga y Champions y condenas judiciales.
Vinícius Júnior acumula 20 episodios de racismo desde 2021 en estadios de España y el resto de Europa. El delantero del Real Madrid se convirtió en un símbolo contra la discriminación, en una lucha que derivó en condenas judiciales, detenciones y la activación reiterada de protocolos oficiales.
El reciente incidente en el Estádio da Luz, donde Vinícius Júnior acusó al argentino Gianluca Prestianni de proferir un insulto racista durante el cruce entre Benfica y Real Madrid por la Champions League, volvió a encender las alarmas en el fútbol europeo.
Se trata del episodio número 20 vinculado directa o indirectamente al delantero brasileño, en una lista que comenzó poco después de su llegada al fútbol español en 2018 y que se intensificó desde 2021. A lo largo de estos años, la reiteración de ataques obligó a endurecer protocolos y avanzar con sanciones penales inéditas en España.
Los primeros insultos a Vinícius Júnior y la inacción judicial
El 24 de octubre de 2021, en el Camp Nou, un hincha le gritó “mono” durante un clásico. La causa fue archivada por falta de identificación del autor. Meses después, el 14 de marzo de 2022 en Son Moix, fanáticos del Mallorca imitaron sonidos de mono y le gritaron “vete a recoger plátanos”, aunque la justicia consideró que los hechos no tenían dimensión penal.
En septiembre de 2022, un comentario televisivo en el programa “El Chiringuito” lo instó a “dejar de hacer el mono”, lo que generó indignación en Brasil. Días más tarde, el 18 de septiembre en el Metropolitano, se escucharon cánticos de “Vinícius, eres un mono”, sin consecuencias judiciales. El 30 de diciembre de 2022, en el estadio José Zorrilla, volvió a sufrir insultos y en mayo de 2025 cinco aficionados fueron condenados a un año de prisión por ese delito de odio.
Durante 2023 los episodios se multiplicaron. El 26 de enero apareció un muñeco con su camiseta colgado de un puente en Valdebebas. Cuatro integrantes del Frente Atlético recibieron penas de entre 14 y 22 meses de cárcel, luego conmutadas por multas y prohibición de ingreso a estadios.
El 21 de mayo de 2023 marcó un antes y un después. En Mestalla, Vinícius confrontó a la grada tras recibir insultos y fue expulsado tras una discusión con Giorgi Mamardashvili y un golpe a Hugo Duro. En junio de 2024, tres hinchas fueron condenados a ocho meses de prisión y dos años de alejamiento, en la primera sentencia de este tipo en España.
También hubo ataques a menores, como el 24 de septiembre de 2023 cuando una niña de 8 años sufrió una crisis de ansiedad por vestir su camiseta en el Metropolitano. En marzo de 2024 se registraron nuevos cánticos en el mismo estadio y en El Sadar, mientras que el 29 de septiembre de 2024 cuatro personas fueron detenidas por impulsar una campaña de odio en redes sociales.
Los incidentes más recientes en Champions y La Liga
El 27 de febrero de 2025, en la Reale Arena, el árbitro activó el protocolo contra la intolerancia tras cánticos xenófobos y gestos de “mono” captados por cámaras. El 14 de enero de 2026, en el estadio Carlos Belmonte, aficionados del Albacete volvieron a insultarlo y LaLiga condenó los hechos.
El episodio más reciente ocurrió el 17 de febrero de 2026 en el Estádio da Luz. Vinícius acusó a Gianluca Prestianni de insultarlo racialmente durante un festejo. El árbitro detuvo el partido durante 10 minutos y activó el protocolo, mientras la UEFA investiga ante la falta de pruebas audiovisuales concluyentes.
Con 20 antecedentes registrados, el delantero del Real Madrid se transformó en un símbolo global contra el racismo en el deporte, en una batalla que expone una problemática estructural que el fútbol europeo aún no logra erradicar.
