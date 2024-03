Felipe Melo cruzó con dureza a Dani Alves y Robinho tras sus condenas por abuso sexual: "Tendrán que pagar"

“Mirá, antes que nada, nadie está obligado a hablar del tema. 'Ah, pero ¿por qué fulano de tal no habla?' No habla porque no es necesario, pero no veo ningún problema”, sostuvo de arranque. “Tengo una hija de 15 años. Si lo hubiera hecho con mi hija, no creo que estuviera aquí para daros esta entrevista”. Y agregó: ”Creo que hay que respetar a los seres humanos, hay que respetar a las mujeres, hay que respetar a los hombres”.

Al mismo tiempo, el jugador del Fluminense que se consagró en la última edición de la Copa Libertadores ante Boca contó cómo lo tomó la noticia por su relación con Dani Alves, aunque fue contundente en su mirada: “La noticia llega como una bomba, pero tiene que pagar por lo que hizo. Si es condenado, deberá pagar por lo que hizo. Y que sirva de lección para que otros no lo hagan. Esto es muy serio, no hay que tocarle la cabeza a nadie sin pasar. Tienes que pagar, y después de pagar la codena y marcharte, tienes que ser resocializado”.

Melo marcó un aspecto polémico y es lo que pasará después de que cumplan con su condena (en el caso de Robinho deben ser nueve años, Dani Alves todavía espera por su pena final). “El fútbol ya no les deja jugar, pero da igual... Tampoco les pueden cerrar las puertas, porque pagaron. Por la ley de los hombres le pagaron. Hay que pagar. Incluso creo que es muy poco (tiempo cumplido). Daniel Alves ya salió de la cárcel. Imagínense el sentimiento de la niña, que es hija, de sus padres. Desde el momento en que el tipo es condenado, se acabó”.

Por último remarcó un punto fundamental en este sentido: “Tenemos el deber de educar a nuestros hijos, y esta también es una gran cuestión de la educación. Educar a nuestros hijos para que esto no suceda”.