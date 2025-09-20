De los goles a la pizza: el exgoleador que cambió de profesión

En 2016 regresó a Argentina para cerrar su trayectoria profesional en Talleres de Córdoba, acumulando 188 goles en 571 partidos. A nivel internacional, se nacionalizó mexicano y formó parte de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2010, además de disputar la Copa América 2015 con México.

Su vida después del retiro

matias vuoso Tras retirarse del fútbol, Vuoso se metió de lleno en la gastronomía.

Tras retirarse del fútbol profesional, Vuoso probó suerte en el showbol con el Barracudas F.C., pero decidió cambiar de rumbo. En la gastronomía encontró su nueva pasión y abrió Emilianos Pizzas y Ensaladas, emprendimiento que le permite disfrutar de un ritmo de vida más tranquilo y sin presiones.