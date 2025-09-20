De los goles a la pizza: el exgoleador que cambió de profesión
Nació en Argentina, pero se nacionalizó mexicano. En la actualidad, se metió de lleno en el mundo de la gastronomía. ¿De quién se trata?
Matías Vuoso pasó por pena ni gloria por el fútbol argentino, aunque su mejor momento lo vivió luego de nacionalizarse mexicano. Esto giro en su vida le permitió disputar y brillar en la Copa América 2015, lo que le permitió jugar en las mejores ligas del mundo.
Sin embargo, lejos de las canchas, el exdelantero encontró un nuevo rumbo: la gastronomía. Tras dar vueltas luego de colgar los botines, abrió su propia pizzería, emprendimiento que le permite llevar un estilo de vida tranquilo y relajado.
Matías Vuoso y su paso por el fútbol
Vuoso comenzó su carrera en Banfield de Mar del Plata antes de dar el salto a Independiente en 2000. Pero el momento más importante de su trayectoria fue cuando dio el salto a Europa, más precisamente al Manchester City, aunque su paso por la Premier League fue breve.
Fue en México, jugando para Santos Laguna, donde alcanzó su mejor nivel. En dicho club se convirtió en el máximo goleador de la liga, performance que le abrió las puertas de los mejores equipos mexicanos: América, Atlas, Cruz Azul, Chiapas y Correcaminos.
En 2016 regresó a Argentina para cerrar su trayectoria profesional en Talleres de Córdoba, acumulando 188 goles en 571 partidos. A nivel internacional, se nacionalizó mexicano y formó parte de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2010, además de disputar la Copa América 2015 con México.
Su vida después del retiro
Tras retirarse del fútbol profesional, Vuoso probó suerte en el showbol con el Barracudas F.C., pero decidió cambiar de rumbo. En la gastronomía encontró su nueva pasión y abrió Emilianos Pizzas y Ensaladas, emprendimiento que le permite disfrutar de un ritmo de vida más tranquilo y sin presiones.
