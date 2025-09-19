A qué hora y cómo ver la clasificación de Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1

Esta es una prueba crucial para Colapinto, no solo por la grata experiencia del año anterior, sino también porque Alpine no atraviesa su mejor momento en el campeonato de Constructores. El monoplaza A525 ha mostrado un rendimiento irregular, lo que lo deja por detrás de los equipos líderes.

A pesar de los desafíos, el piloto argentino confía en que su estilo de conducción agresivo le permitirá sacar el máximo provecho del trazado. Su temporada ha sido de contrastes: desde el prometedor debut con puntos en Bakú con Williams, hasta una serie de carreras con resultados variables, marcadas por problemas mecánicos y decisiones estratégicas. Aun así, ha logrado brillar, como en Zandvoort, donde obtuvo su mejor resultado del año con un duodécimo lugar.

La afición argentina tiene grandes esperanzas puestas en Colapinto. No solo es la cara de una nueva generación en la Fórmula 1, sino que también representa la ilusión de ver a un compatriota consolidarse en la élite del automovilismo mundial. Bakú evoca un recuerdo especial para él, y este fin de semana tiene una nueva oportunidad para seguir haciendo historia.

Colapinto en Bakú: las actividades que siguen en el Gran Premio de Azerbaiyán

Tras las Prácticas Libres 1 y 2 de este viernes, el sábado habrá un tercer ensayo (5:30) seguido de la clasificación (9:00) que ordenará la grilla para la carrera principal del domingo 21, pactada a 51 vueltas y que se largará a las 8 de la mañana de Argentina.

Sábado 20 de septiembre

Práctica Libre 3: 5:30

Clasificación: 9:00

Domingo 21 de septiembre

Carrera principal a 51 vueltas: 8:00

Cómo ver en vivo a Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán

La actividad del fin de semana de la Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports.

Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow.

Canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV.

Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro.