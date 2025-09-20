Franco Colapinto, tras su choque en la Qualy del GP de Azerbaiyán: "Prefiero"

“Estoy bien, no me pasó nada”, expresó con evidente enojo tras lo ocurrido. Consultado sobre si se había distraído por la bandera amarilla que mostraba su compañero en el mismo sector, el piloto admitió: “Sí, no sabía si era amarilla o blanca. Cuando él se va, yo frené un pelín de más y de golpe el auto se me giró. No sé bien, no sé qué pasó. No entiendo por qué. Pero sí, obviamente me desconcentró un poco. Pensé que él iba a dar marcha atrás o algo y estaba un poco pendiente de eso”.