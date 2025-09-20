Franco Colapinto, tras su choque en la Qualy del GP de Azerbaiyán: "Prefiero"
El piloto argentino chocó contra el muro tras un despiste de su compañero Pierre Gasly y largará mañana desde la posición 16.
El piloto argentino, que había mostrado avances en sus tiempos durante la Q1, perdió la concentración tras un despiste de su compañero Pierre Gasly y terminó chocando contra el muro, perdiendo el control de su monoplaza.
Tal como habían advertido los propios pilotos antes del fin de semana, el trazado callejero de Bakú no está siendo favorable para Alpine, que arrastra dificultades para encontrar un buen ritmo de cara al Gran Premio de Azerbaiyán, que se disputará este domingo. Después de un viernes complicado, la actuación de Colapinto en la FP3 había generado cierto optimismo entre los seguidores de la escudería francesa, al finalizar en el puesto 15, con ventaja sobre Gasly.
No obstante, en la clasificación, pese a que nuevamente superó a su compañero, el argentino sufrió un impacto contra el muro en su último intento por avanzar a la Q2. Como resultado, mañana largará desde la posición 16, mientras que Gasly lo hará desde el puesto 19. Tras el accidente, Colapinto pasó por la zona mixta y compartió sus sensaciones previas a la carrera en Bakú.
“Estoy bien, no me pasó nada”, expresó con evidente enojo tras lo ocurrido. Consultado sobre si se había distraído por la bandera amarilla que mostraba su compañero en el mismo sector, el piloto admitió: “Sí, no sabía si era amarilla o blanca. Cuando él se va, yo frené un pelín de más y de golpe el auto se me giró. No sé bien, no sé qué pasó. No entiendo por qué. Pero sí, obviamente me desconcentró un poco. Pensé que él iba a dar marcha atrás o algo y estaba un poco pendiente de eso”.
“Después, apenas giré en la curva, se giró de atrás y no sé si hubo viento, o algo. Muy raro todo. Mucha bronca porque venía haciendo buena vuelta. Venía bajando tres décimas esa vuelta. Más esas dos décimas que pared cuando toqué la pared en la última parte hubiera hecho un buen tiempo. Un poco triste porque sí que teníamos buen ritmo. Obviamente no para Q3, pero hubiésemos pasado a Q2 seguro”, agregó el oriundo de Pilar.
