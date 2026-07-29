FIFA abrió un expediente contra la AFA y jugadores argentinos por la bandera de Malvinas
El organismo internacional inició un proceso disciplinario por lo ocurrido durante el Mundial 2026. Investigan a la AFA, a cuatro integrantes de la delegación albiceleste y también al español Gavi.
La FIFA inició un proceso disciplinario contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y varios protagonistas de la final del Mundial 2026, disputada ante España, a raíz de distintos episodios ocurridos durante el torneo y, especialmente, tras el encuentro decisivo disputado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
Según informó la Comisión Disciplinaria del organismo, la AFA es investigada por presuntas infracciones vinculadas a manifestaciones políticas, conducta inadecuada y posibles actos discriminatorios. Entre los hechos analizados aparece la exhibición de una bandera alusiva a las Islas Malvinas durante la semifinal frente a Inglaterra, además de los incidentes registrados una vez finalizada la final contra el seleccionado español.
En paralelo, FIFA notificó la apertura de expedientes individuales contra Leandro Paredes, Thiago Almada y Nahuel Molina, además de Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni. Del lado español, el mediocampista Gavi también quedó bajo investigación por su participación en los altercados posteriores al partido.
FIFA abrió un expediente contra la AFA y jugadores argentinos por la bandera de Malvinas
Las imágenes difundidas tras la final mostraron empujones, discusiones y momentos de alta tensión entre futbolistas y miembros de ambos seleccionados, en un encuentro que terminó con la consagración de España por 1-0 en tiempo suplementario gracias al gol de Ferran Torres.
Por el momento, FIFA no comunicó posibles sanciones ni plazos para la resolución del expediente. El proceso recién se encuentra en etapa de instrucción y el organismo recopilará pruebas, informes arbitrales y descargos de las partes involucradas antes de emitir un fallo.
La noticia generó un fuerte impacto tanto en Argentina como en España, ya que podría derivar en multas económicas, suspensiones individuales o sanciones institucionales, dependiendo de las conclusiones a las que llegue la Comisión Disciplinaria en las próximas semanas.
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