FIFA abrió un expediente contra la AFA y jugadores argentinos por la bandera de Malvinas

Según informó la Comisión Disciplinaria del organismo, la AFA es investigada por presuntas infracciones vinculadas a manifestaciones políticas, conducta inadecuada y posibles actos discriminatorios. Entre los hechos analizados aparece la exhibición de una bandera alusiva a las Islas Malvinas durante la semifinal frente a Inglaterra, además de los incidentes registrados una vez finalizada la final contra el seleccionado español.