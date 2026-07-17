FIFA incorpora una tradición inédita: el campeón del Mundial 2026 también recibirá anillos
El organismo anunció una novedad histórica para la final entre Argentina y España. La tradición emblemática del deporte estadounidense que desembarcará en el fútbol.
La final del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo definirá al nuevo campeón del mundo, sino que también marcará un antes y un después en la historia de la FIFA. El organismo confirmó que, además del tradicional trofeo y las medallas doradas, el equipo que levante la Copa del Mundo recibirá un reconocimiento inédito: anillos de campeón personalizados.
La iniciativa representa una innovación absoluta para las competencias organizadas por la FIFA y busca incorporar al fútbol una de las costumbres más representativas del deporte norteamericano, donde disciplinas como la NBA, la NFL, la MLB y la NHL distinguen desde hace décadas a sus campeones con exclusivos anillos conmemorativos.
De esta manera, el domingo 19 de julio, cuando Argentina y España se enfrenten en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey por el título mundial, el vencedor no solo levantará el trofeo más importante del fútbol, sino que también inaugurará una nueva tradición dentro de la máxima competencia de selecciones.
El campeón del Mundial 2026, además de la Copa, recibirá anillos personalizados
La FIFA informó que la producción será extremadamente limitada. En total se fabricarán únicamente 2.026 unidades, una cifra elegida especialmente para homenajear la edición del Mundial que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. Cada uno de esos ejemplares será numerado individualmente, lo que aumentará su carácter exclusivo y coleccionable.
De las 2.026 piezas, solamente 30 estarán reservadas para los integrantes del seleccionado campeón. Esos anillos serán confeccionados especialmente para cada destinatario, respetando las medidas personales de quienes formen parte del plantel vencedor. Las restantes 1.996 unidades estarán destinadas a los aficionados de todo el mundo y saldrán a la venta como producto oficial licenciado, permitiendo que los coleccionistas puedan adquirir una edición limitada vinculada a esta histórica Copa del Mundo.
El diseño también tendrá características particulares. En uno de sus lados aparecerá representado el tradicional trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, mientras que la cara opuesta será completamente personalizada según la identidad del seleccionado que conquiste el campeonato.
De esta forma, cada edición será única y reflejará al país que logre quedarse con el título. Además, todos los anillos estarán identificados mediante una numeración individual y serán entregados junto con un certificado oficial de autenticidad emitido por la FIFA.
La fabricación definitiva no será inmediata. Según explicó el organismo, apenas concluya la final se realizará una ceremonia especial en la que el capitán del equipo campeón y el director técnico recibirán anillos provisionales para conmemorar el momento sobre el mismo césped donde se definirá el torneo. Posteriormente comenzará el proceso de elaboración personalizada de las treinta piezas destinadas a los integrantes del plantel campeón.
Cada uno de esos anillos será fabricado a medida antes de ser entregado oficialmente a sus propietarios, quienes conservarán un recuerdo permanente de una de las máximas conquistas que puede alcanzar un futbolista.
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