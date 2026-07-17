FIFA incorpora una tradición inédita: el campeón del Mundial 2026 también recibirá anillos

El diseño también tendrá características particulares. En uno de sus lados aparecerá representado el tradicional trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, mientras que la cara opuesta será completamente personalizada según la identidad del seleccionado que conquiste el campeonato.

De esta forma, cada edición será única y reflejará al país que logre quedarse con el título. Además, todos los anillos estarán identificados mediante una numeración individual y serán entregados junto con un certificado oficial de autenticidad emitido por la FIFA.

La fabricación definitiva no será inmediata. Según explicó el organismo, apenas concluya la final se realizará una ceremonia especial en la que el capitán del equipo campeón y el director técnico recibirán anillos provisionales para conmemorar el momento sobre el mismo césped donde se definirá el torneo. Posteriormente comenzará el proceso de elaboración personalizada de las treinta piezas destinadas a los integrantes del plantel campeón.

Cada uno de esos anillos será fabricado a medida antes de ser entregado oficialmente a sus propietarios, quienes conservarán un recuerdo permanente de una de las máximas conquistas que puede alcanzar un futbolista.