La Selección Argentina llegó a Nueva Jersey: vuelo demorado y el Topo Gigio
Tras superar una fuerte demora climática, la Selección Argentina pisó Nueva Jersey. Enzo Fernández repitió su icónico festejo antes de subir al avión.
El ansiado viaje rumbo a la sede de la gran final del Mundial 2026 tuvo un inesperado contratiempo. Debido a intensas tormentas eléctricas, el vuelo que trasladó a la delegación de la Selección Argentina sufrió varias horas de demora, aterrizando en la ciudad de Nueva Jersey recién cerca de la medianoche.
El "Topo Gigio" de Enzo Fernández que enloquece a los hinchas
Antes de embarcar en el avión en Kansas City, el mediocampista volvió a recrear el gesto del icónico "Topo Gigio", exactamente el mismo movimiento que utilizó para celebrar su gol fundamental frente a Inglaterra en el picante cruce de semifinales.
Este famoso ademán, creado para la televisión infantil en 1958 por la italiana María Perego, adoptó un significado completamente distinto en el ámbito futbolístico argentino. La historia comenzó el 8 de abril de 2001, cuando Juan Román Riquelme lo popularizó en un Superclásico, transformándolo en una auténtica señal de rebeldía contra la dirigencia que luego fue replicada por otros gigantes del deporte como Lionel Messi frente a Louis van Gaal en Qatar 2022. En esta ocasión, el ex River lo utilizó con la intención de mandar a callar a los ingleses tras la victoria y la polémica por la bandera de Malvinas.
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Cambio de cronograma para la gran final del Mundial 2026
Más allá de los detalles del viaje, el plantel que conduce Lionel Scaloni ya se enfoca en el trascendental duelo del domingo. Por disposición oficial, la FIFA estableció inéditas modificaciones en las rutinas de ambos equipos en la antesala de la definición.
Este viernes será un día abierto donde la prensa acreditada podrá dialogar en zona mixta con tres futbolistas y presenciar los primeros quince minutos del entrenamiento, culminando luego con la clásica conferencia de los técnicos de cada seleccionado. En contrapartida, las prácticas del día sábado serán absolutamente herméticas y sin atención a los medios.
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