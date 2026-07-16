El Reino Unido le reclamó a la FIFA investigar a la Argentina por la bandera de las Islas Malvinas

Tras la clasificación a la final, el defensor Lisandro Martínez fue consultado sobre el posible impacto de la bandera en los veteranos británicos de la guerra de Malvinas. “No podíamos fallarle al pueblo argentino”, respondió el futbolista, que juega desde hace cuatro años en el Manchester United.

El reclamo por Malvinas, presente en los jugadores de la Selección Argentina.

La rivalidad futbolística entre Argentina e Inglaterra suele estar atravesada por el conflicto por las islas del Atlántico Sur. El archipiélago, administrado por Reino Unido como territorio británico de ultramar, tiene una población de alrededor de 3.500 habitantes y se encuentra a unos 480 kilómetros de la costa argentina y a unos 13.000 kilómetros del Reino Unido.

Para Argentina, las islas fueron ocupadas ilegalmente por Gran Bretaña en 1833, mientras que Londres afirma que sus derechos sobre el territorio se remontan a 1765 y que ese año expulsó a fuerzas argentinas que intentaban establecer soberanía. La guerra de 1982 dejó 649 militares argentinos, 255 británicos y tres isleños muertos.

El conflicto coincidió con el Mundial de España 1982, en el que participaron Argentina, Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte. En ese contexto, las cadenas de televisión británicas decidieron no transmitir el debut del seleccionado argentino frente a Bélgica.

Durante los festejos en Atlanta, Leandro Paredes también se refirió al significado del mensaje exhibido por el plantel. “Lamentablemente es una parte triste, triste de nuestra historia. Para todos los que estuvieron en ese episodio de, te repito, de nuestra historia. Y duele. Sabíamos que también jugábamos por ellos", expresó.

Kyle insistió además en que “la política debe estar separada del fútbol” y recordó que “el Mundial tiene como uno de sus principios centrales que la política está separada del fútbol”. “Eso ahora es un asunto para la FIFA”, agregó.