Qué sanción de FIFA enfrenta la Selección Argentina por la bandera de Malvinas: antecedentes y jurisprudencia
Los festejos de la Selección Argentina ante Inglaterra incluyeron una bandera de Malvinas. Conocé a qué sanción de la FIFA se expone el equipo nacional.
Tras la histórica clasificación a la gran final del torneo, la Selección Argentina quedó en el centro de la escena internacional por un particular festejo. Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez exhibieron un estandarte sobre las Islas Malvinas, un gesto que encendió las alarmas por posibles represalias del ente rector.
Qué sanción de la FIFA amenaza a la Selección Argentina en el Mundial 2026
La FIFA prohíbe terminantemente la exhibición de mensajes políticos, ideológicos o religiosos durante sus competencias oficiales. Según el Código Disciplinario, cualquier manifestación de este calibre puede derivar en la apertura de un expediente para evaluar el contexto de la situación antes de aplicar un castigo.
Las advertencias del operativo de seguridad ya habían anticipado esta estricta bajada de línea. Antes del encuentro catalogado de máximo riesgo, las autoridades estadounidenses y la organización habían decidido prohibir el ingreso a las tribunas de cualquier elemento con referencias a "Malvinas" o "Falklands". Aunque el público acató la norma en los ingresos, el mensaje emergió sorpresivamente desde el campo de juego.
Las posibles consecuencias disciplinarias abarcan desde simples advertencias hasta multas económicas dirigidas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) o directamente a los futbolistas implicados. En principio, una suspensión deportiva parece una posibilidad muy lejana, ya que este recurso extremo suele reservarse únicamente para faltas graves y reiteradas.
Los antecedentes en los Mundiales que traen tranquilidad
Para analizar el posible accionar disciplinario, la jurisprudencia marca que la entidad suele inclinarse por los castigos monetarios. El antecedente más fuerte ocurrió en el Mundial de Rusia 2018, cuando los suizos Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri realizaron el gesto del águila bicéfala (de enorme carga política) en el choque contra Serbia. En aquella oportunidad, ambos futbolistas eludieron las suspensiones y apenas recibieron una multa de 10.000 francos suizos por conducta antideportiva.
Además, durante esta misma competencia, el entrenador de Egipto, Hossam Hassan, celebró la clasificación a octavos de final caminando por el césped con una bandera de Palestina. A pesar del inmenso impacto geopolítico internacional de su accionar, el máximo organismo no anunció ninguna sanción disciplinaria al respecto. Por ahora, el plantel aguarda sin temor y enfocado de lleno en la gran definición.
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