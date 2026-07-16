Qué sanción de FIFA enfrenta la Selección Argentina por la bandera de Malvinas: antecedentes y jurisprudencia

Las advertencias del operativo de seguridad ya habían anticipado esta estricta bajada de línea. Antes del encuentro catalogado de máximo riesgo, las autoridades estadounidenses y la organización habían decidido prohibir el ingreso a las tribunas de cualquier elemento con referencias a "Malvinas" o "Falklands". Aunque el público acató la norma en los ingresos, el mensaje emergió sorpresivamente desde el campo de juego.