FIFA investiga presuntos actos racistas contra IShowSpeed en el Argentina-Cabo Verde

Las imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales y generaron una fuerte repercusión internacional. Algunos usuarios denunciaron que el streamer fue blanco de expresiones racistas e insultos, mientras que en uno de los registros más difundidos se escucha a una mujer gritarle "Go home" ("Andate a tu casa"). También circularon otras grabaciones que fueron señaladas como presuntas conductas discriminatorias, motivo por el cual el caso quedó bajo la lupa del máximo organismo del fútbol mundial.

Hasta el momento, la FIFA no detalló cuáles fueron las acciones puntuales que dieron origen al expediente ni informó si existen personas identificadas o posibles sanciones. Por ahora, el organismo únicamente confirmó la apertura de la investigación y reiteró su política de tolerancia cero frente al racismo, el odio y cualquier forma de discriminación.