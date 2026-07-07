FIFA investiga presuntos actos racistas contra IShowSpeed en el Argentina-Cabo Verde
El organismo condenó el racismo y confirmó que abrió una investigación por un incidente ocurrido durante el partido del Mundial 2026 en Miami.
La FIFA se pronunció oficialmente este lunes sobre el episodio que tuvo como protagonista al popular streamer estadounidense IShowSpeed y a un grupo de hinchas argentinos durante el partido frente a Cabo Verde por los octavos de final del Mundial 2026. A través de un comunicado, el organismo condenó cualquier manifestación de racismo, odio o discriminación y confirmó que ya se encuentra investigando lo ocurrido en el estadio de Miami.
"La FIFA condena enérgicamente el racismo, el odio y la discriminación en todas sus formas. Estas acciones no tienen lugar en el fútbol, en la Copa del Mundo de la FIFA ni en ningún ámbito de la sociedad", expresó la entidad que preside Gianni Infantino al comienzo del comunicado difundido este lunes.
El organismo también confirmó que tomó intervención apenas tuvo conocimiento del episodio. "La FIFA fue informada de un incidente que involucró a un simpatizante e IShowSpeed en el estadio de Miami durante el partido entre Argentina y Cabo Verde del 3 de julio de 2026 e inició inmediatamente una investigación", sostuvo el texto.
La entidad rectora del fútbol mundial remarcó además que el Mundial representa valores que deben preservarse dentro y fuera de las canchas. "La Copa del Mundo de la FIFA es una celebración de la unidad, la diversidad y el respeto. Reúne a personas, culturas y comunidades de todo el mundo, y cualquiera que actúe de una manera que socave esos valores no es bienvenido en nuestro deporte", concluyó el comunicado.
La controversia comenzó tras la difusión de varios videos registrados en las inmediaciones del estadio, donde IShowSpeed —uno de los creadores de contenido más populares del mundo, con millones de seguidores en sus plataformas— apareció rodeado por simpatizantes argentinos mientras realizaba una transmisión en vivo.
Las imágenes se viralizaron rápidamente en las redes sociales y generaron una fuerte repercusión internacional. Algunos usuarios denunciaron que el streamer fue blanco de expresiones racistas e insultos, mientras que en uno de los registros más difundidos se escucha a una mujer gritarle "Go home" ("Andate a tu casa"). También circularon otras grabaciones que fueron señaladas como presuntas conductas discriminatorias, motivo por el cual el caso quedó bajo la lupa del máximo organismo del fútbol mundial.
Hasta el momento, la FIFA no detalló cuáles fueron las acciones puntuales que dieron origen al expediente ni informó si existen personas identificadas o posibles sanciones. Por ahora, el organismo únicamente confirmó la apertura de la investigación y reiteró su política de tolerancia cero frente al racismo, el odio y cualquier forma de discriminación.
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