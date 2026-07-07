La burla de Romelu Lukaku a Donald Trump tras su gol que selló la victoria de Bélgica frente a Estados Unidos

Video: así se burló Lukaku de Trump

Además, el delantero belga se llevó las manos a las orejas mirando a las tribunas estadounidenses e hizo gestos con la mano imitando una boca, mandando a callar a quienes hablaron en la previa.

Lukaku apuntó y gritó directamente hacia el palco oficial del estadio, donde se encontraba presente el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Incluso la cuenta oficial de la selección de Bélgica en la plataforma X se sumó a las burlas compartiendo la foto de Lukaku junto a la picante frase "Overturn this" («Anulen esto»).

Con este resultado, el equipo dirigido por Rudi García eliminó al último de los países anfitriones y avanzó a los cuartos de final, donde se enfrentará ante España.