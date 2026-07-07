La burla de Romelu Lukaku a Donald Trump tras su gol que selló la victoria de Bélgica frente a Estados Unidos
El delantero belga se burló abiertamente del presidente estadounidense imitando su famoso paso de baile.
El delantero belga Romelu Lukaku se burló abiertamente del presidente estadounidense Donald Trump imitando su famoso paso de baile luego de marcar el gol que selló la victoria de Bélgica por 4-1 frente a Estados Unidos, eliminándolos del Mundial 2026 en los octavos de final.
La burla fue luego de que el delantero estadounidense Folarin Balogun hubiera recibido una tarjeta roja directa en el partido anterior contra Bosnia y Herzegovina, lo que conllevaba una suspensión automática.
Antes del partido, el presidente Donald Trump admitió públicamente desde la Oficina Oval haber llamado al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para intervenir y lograr que revocaran la sanción del atacante.
La Federación Belga protestó formalmente contra la FIFA por las irregularidades del procedimiento e incluso amenazó con impugnar el partido, pero terminó respondiendo en el campo de juego.
Tras anotar el 4-1 definitivo en el tiempo de descuento en Seattle, Lukaku desató su euforia con una dedicatoria directa hacia las autoridades y el público local y realizó junto a sus compañeros la conocida coreografía que el mandatario suele hacer en sus mítines políticos.
Video: así se burló Lukaku de Trump
Además, el delantero belga se llevó las manos a las orejas mirando a las tribunas estadounidenses e hizo gestos con la mano imitando una boca, mandando a callar a quienes hablaron en la previa.
Lukaku apuntó y gritó directamente hacia el palco oficial del estadio, donde se encontraba presente el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
Incluso la cuenta oficial de la selección de Bélgica en la plataforma X se sumó a las burlas compartiendo la foto de Lukaku junto a la picante frase "Overturn this" («Anulen esto»).
Con este resultado, el equipo dirigido por Rudi García eliminó al último de los países anfitriones y avanzó a los cuartos de final, donde se enfrentará ante España.
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