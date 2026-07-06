Donald Trump admitió que intervino por Balogun: pidió a FIFA revisar la expulsión

Trump celebró que la FIFA habilitara al goleador de EEUU para jugar ante Bélgica

Lejos de mantenerse al margen de esa discusión, Trump celebró públicamente la determinación adoptada por la FIFA y consideró que el organismo corrigió una situación que calificó como injusta. A través de Truth Social, su red social, publicó un mensaje en el que expresó su satisfacción por el desenlace del caso. “¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!”, escribió el mandatario.

La habilitación de centrodelantero representa una noticia de enorme importancia para el seleccionado estadounidense, ya que el delantero ha sido una de las principales figuras del equipo durante el Mundial 2026. Su presencia frente a Bélgica fortalece las aspiraciones del conjunto dirigido por Mauricio Pochettino, aunque la resolución continúa generando controversia por el precedente que podría establecer en futuras competiciones.