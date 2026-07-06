Donald Trump admitió que intervino por Balogun: pidió a FIFA revisar la expulsión
El presidente de Estados Unidos confirmó que se comunicó con Gianni Infantino tras la tarjeta roja al delantero y celebró la decisión de habilitarlo para octavos de final.
La polémica en torno a la expulsión de Folarin Balogun sigue sumando capítulos. Luego de que la FIFA resolviera dejar en suspenso la sanción que pesaba sobre el delantero estadounidense, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó públicamente que intervino para solicitar una revisión del caso y defendió con firmeza al goleador de su selección.
Durante una declaración pública, el mandatario cuestionó el fallo arbitral que derivó en la expulsión de Balogun durante el encuentro frente a Bosnia y Herzegovina y sostuvo que la decisión nunca debió haberse tomado. Según el mandatario, la acción fue interpretada de manera incorrecta por el árbitro y perjudicó injustamente al conjunto estadounidense en plena Copa del Mundo.
“Vi la jugada, y soy una persona que ama los deportes, eso no fue una falta. Ni siquiera fue una infracción. Este árbitro, que es un poco sospechoso si revisas su historial. Tomó una decisión que nadie podía creer”, afirmó Trump al referirse a la controvertida acción que terminó con la tarjeta roja para el atacante.
El presidente también explicó que la ausencia de Balogun representaba un duro golpe para las aspiraciones de Estados Unidos en el Mundial y reveló que tomó la iniciativa de pedir una revisión de la sanción. “Es nuestro mejor jugador, o uno de nuestros mejores jugadores. Y le sacó una tarjeta roja. No sabía qué significaba eso, sí, pedí una revisión por parte de la FIFA”, aseguró, confirmando así que buscó la intervención del organismo rector del fútbol mundial para analizar nuevamente la jugada.
Las declaraciones de Trump llegaron poco después de que el organismo resolviera suspender provisoriamente el castigo al delantero, permitiéndole estar disponible para el duelo de los octavos de final frente a Bélgica. La medida provocó un fuerte debate en el ambiente futbolístico internacional y generó cuestionamientos de distintas instituciones, entre ellas la UEFA, que manifestó su desacuerdo al considerar que la decisión rompe con un principio reglamentario aplicado históricamente en este tipo de competiciones.
Trump celebró que la FIFA habilitara al goleador de EEUU para jugar ante Bélgica
Lejos de mantenerse al margen de esa discusión, Trump celebró públicamente la determinación adoptada por la FIFA y consideró que el organismo corrigió una situación que calificó como injusta. A través de Truth Social, su red social, publicó un mensaje en el que expresó su satisfacción por el desenlace del caso. “¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!”, escribió el mandatario.
La habilitación de centrodelantero representa una noticia de enorme importancia para el seleccionado estadounidense, ya que el delantero ha sido una de las principales figuras del equipo durante el Mundial 2026. Su presencia frente a Bélgica fortalece las aspiraciones del conjunto dirigido por Mauricio Pochettino, aunque la resolución continúa generando controversia por el precedente que podría establecer en futuras competiciones.
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