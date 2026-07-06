El Partido Laborista Británico pidió a la FIFA habilitar a un jugador para el partido ante Noruega
A través de una carta dirigida a Gianni Infantino, el diputado Noah Law reclamó que el defensor inglés reciba el mismo trato que el delantero de Estados Unidos, Folarin Balogun.
El Partido Laborista británico envió una carta al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para solicitar que Jarrell Quansah, expulsado ante México, reciba el mismo trato que el estadounidense Folarin Balogun y pueda disputar los cuartos de final frente a Noruega.
La iniciativa fue impulsada por el legislador Noah Law, miembro del Parlamento por la circunscripción de St Austell & Newquay, quien reconoció que la expulsión del futbolista inglés fue correcta, aunque consideró que la sanción debería cumplirse una vez finalizada el Mundial 2026.
En la misiva, fechada este lunes 6 de julio y dirigida a Infantino, el legislador sostiene que Quansah recibió la tarjeta roja tras una "torpe entrada" sobre un futbolista mexicano y afirma que, si bien las reglas deben aplicarse de manera uniforme, la suspensión podría diferirse para no privar a Inglaterra de uno de sus jugadores en un partido decisivo.
Como argumento, Law recordó el antecedente del delantero estadounidense Folarin Balogun, quien también fue expulsado durante los octavos de final y cuya situación, según planteó, debe ser tratada con el mismo criterio. "La integridad de cualquier torneo internacional importante depende no solo de que jugadores y árbitros respeten las reglas, sino también de que esas reglas se apliquen por igual a todas las selecciones participantes", expresó.
En ese sentido, advirtió que sería difícil justificar una situación en la que un futbolista se beneficie con el aplazamiento de una sanción mientras otro, en circunstancias similares, no reciba el mismo trato.
El diputado cerró la carta instando a Infantino a tratar el asunto "con la máxima seriedad" y manifestó su expectativa de conocer la decisión que adopte la FIFA antes del próximo compromiso de Inglaterra.
Escándalo: la FIFA habilitó al goleador de Estados Unidos que estaba expulsado para jugar ante Bélgica
La FIFA quedó envuelta en una fuerte polémica luego de habilitar al goleador de Estados Unidos, Folarin Balogun, para disputar el partido de octavos de final frente a Bélgica, pese a haber sido expulsado en el encuentro ante Bosnia. La decisión del Comité Disciplinario, tomada apenas 31 horas antes del compromiso, modificó la forma en que el delantero cumplirá la sanción y generó cuestionamientos por tratarse de una medida inédita en pleno Mundial 2026.
Después de ver la tarjeta roja frente a Bosnia, Balogun debía cumplir una fecha de suspensión y perderse el cruce con Bélgica. Sin embargo, la FIFA resolvió dejar en suspenso el cumplimiento de la sanción y confirmó que el delantero estadounidense estará disponible para disputar los octavos de final.
Según explicaron en un comunicado, "en virtud del Artículo 27 del Código de Procedimiento de Defensa, la aplicación de la suspensión automática de partidos para el jugador estadounidense Folarin Balogun queda suspendida por un período de prueba de un (1) año".
En los hechos, la sanción no fue anulada, sino que su cumplimiento quedó en suspenso durante un año. De este modo, el goleador del equipo dirigido por Mauricio Pochettino podrá enfrentar a Bélgica en los octavos de final y solo deberá cumplir la fecha de suspensión si, dentro de ese período, vuelve a cometer una infracción de características similares, caso en el que ambas penas podrían acumularse.
La resolución llamó especialmente la atención porque el delantero había sido sancionado por infringir los artículos 14 y 66 del Código Disciplinario. Sin embargo, el Comité Disciplinario resolvió modificar la forma de cumplimiento de la pena a pocas horas de un partido decisivo para uno de los países organizadores del Mundial 2026, lo que desató un fuerte revuelo y volvió a poner a la FIFA en el centro de la polémica por sus criterios disciplinarios durante el torneo.
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