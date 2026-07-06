El Partido Laborista Británico pidió a la FIFA habilitar a un jugador para el partido ante Noruega

El diputado cerró la carta instando a Infantino a tratar el asunto "con la máxima seriedad" y manifestó su expectativa de conocer la decisión que adopte la FIFA antes del próximo compromiso de Inglaterra.

Escándalo: la FIFA habilitó al goleador de Estados Unidos que estaba expulsado para jugar ante Bélgica

La FIFA quedó envuelta en una fuerte polémica luego de habilitar al goleador de Estados Unidos, Folarin Balogun, para disputar el partido de octavos de final frente a Bélgica, pese a haber sido expulsado en el encuentro ante Bosnia. La decisión del Comité Disciplinario, tomada apenas 31 horas antes del compromiso, modificó la forma en que el delantero cumplirá la sanción y generó cuestionamientos por tratarse de una medida inédita en pleno Mundial 2026.

Después de ver la tarjeta roja frente a Bosnia, Balogun debía cumplir una fecha de suspensión y perderse el cruce con Bélgica. Sin embargo, la FIFA resolvió dejar en suspenso el cumplimiento de la sanción y confirmó que el delantero estadounidense estará disponible para disputar los octavos de final.

Expulsión en el Mundial 2026: Balogun vio la roja en Estados Unidos vs Bosnia

Según explicaron en un comunicado, "en virtud del Artículo 27 del Código de Procedimiento de Defensa, la aplicación de la suspensión automática de partidos para el jugador estadounidense Folarin Balogun queda suspendida por un período de prueba de un (1) año".

En los hechos, la sanción no fue anulada, sino que su cumplimiento quedó en suspenso durante un año. De este modo, el goleador del equipo dirigido por Mauricio Pochettino podrá enfrentar a Bélgica en los octavos de final y solo deberá cumplir la fecha de suspensión si, dentro de ese período, vuelve a cometer una infracción de características similares, caso en el que ambas penas podrían acumularse.

La resolución llamó especialmente la atención porque el delantero había sido sancionado por infringir los artículos 14 y 66 del Código Disciplinario. Sin embargo, el Comité Disciplinario resolvió modificar la forma de cumplimiento de la pena a pocas horas de un partido decisivo para uno de los países organizadores del Mundial 2026, lo que desató un fuerte revuelo y volvió a poner a la FIFA en el centro de la polémica por sus criterios disciplinarios durante el torneo.