El lujoso jet privado de 65 millones de dólares en el que viaja Gianni Infantino durante el Mundial 2026

Cómo es el exclusivo Gulfstream G650ER con el que viaja Gianni Infantino en el Mundial 2026

Para trasladarse entre las distintas sedes, Infantino utiliza un Gulfstream G650ER, un jet privado provisto por Qatar Airways como parte del acuerdo de patrocinio con la FIFA. Se trata de una de las aeronaves ejecutivas más exclusivas del mundo, con un valor superior a u$s65 millones, capaz de recorrer 13.900 kilómetros sin escalas y alcanzar velocidades cercanas a los 950 kilómetros por hora. La operación de este avión puede costar entre u$s8.000 y u$s12.000 por hora de vuelo, mientras que su consumo supera los 1.850 litros de combustible por hora, dependiendo del trayecto.