El lujoso jet privado de 65 millones de dólares en el que viaja Gianni Infantino durante el Mundial 2026
El presidente de la FIFA utiliza un exclusivo Gulfstream G650ER de Qatar Airways para recorrer las sedes del Mundial 2026, con capacidad para volar 13.900 kilómetros sin escalas.
La magnitud del Mundial 2026 obliga a recorrer miles de kilómetros entre Estados Unidos, México y Canadá. Para cumplir con una agenda cargada de partidos, Gianni Infantino se mueve en un exclusivo jet privado valuado en más de u$s65 millones, uno de los más sofisticados de la aviación ejecutiva.
La organización de un Mundial con 48 selecciones, 104 partidos y 16 sedes repartidas entre tres países convirtió a la logística en uno de los mayores desafíos para la FIFA. En ese contexto, el mandatario acumuló una intensa agenda que lo llevó a presenciar más de 24 encuentros durante las primeras semanas del torneo.
Según un seguimiento realizado por BBC Verify y BBC Sport, el presidente de la FIFA realizó 27 vuelos entre el inicio del certamen y el 27 de junio, recorriendo al menos 50.122 kilómetros y pasando más de 66 horas en el aire. Entre los trayectos más extensos aparece el vuelo de Vancouver a Miami, de 4.507 kilómetros, mientras que también hubo recorridos muy breves, como el de Filadelfia a Teterboro, en Nueva Jersey, de apenas 148 kilómetros.
Cómo es el exclusivo Gulfstream G650ER con el que viaja Gianni Infantino en el Mundial 2026
Para trasladarse entre las distintas sedes, Infantino utiliza un Gulfstream G650ER, un jet privado provisto por Qatar Airways como parte del acuerdo de patrocinio con la FIFA. Se trata de una de las aeronaves ejecutivas más exclusivas del mundo, con un valor superior a u$s65 millones, capaz de recorrer 13.900 kilómetros sin escalas y alcanzar velocidades cercanas a los 950 kilómetros por hora. La operación de este avión puede costar entre u$s8.000 y u$s12.000 por hora de vuelo, mientras que su consumo supera los 1.850 litros de combustible por hora, dependiendo del trayecto.
El G650ER dispone de una cabina de 14,27 metros de largo por 2,59 metros de ancho, con capacidad para 13 pasajeros, asientos de cuero con calefacción y función de masaje, hasta cinco camas, cocina completamente equipada, conectividad permanente y espacios de trabajo privados.
Estas características permiten a Infantino trasladarse rápidamente entre ciudades como Vancouver, Miami, Los Ángeles, Nueva York o Ciudad de México para seguir de cerca el desarrollo del Mundial 2026.
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