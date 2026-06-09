FIFA lanzó Super Fan Shoutout en el Mundial 2026: de qué se trata y cuánto sale

Cuánto cuesta aparecer en las pantallas del Mundial 2026

La FIFA estableció un esquema de precios para acceder al servicio. Actualmente, el programa cuenta con una promoción de lanzamiento que reduce el valor de la participación. Mientras que la tarifa regular fue fijada en U$S99, el precio promocional vigente es de 79 dólares. La entidad considera que esta iniciativa amplía las experiencias disponibles para los aficionados y abre un espacio históricamente reservado a patrocinadores, invitados especiales o figuras reconocidas.

Con esta propuesta, el Mundial 2026 suma un nuevo componente tecnológico y comercial que busca acercar a los hinchas al evento deportivo más importante del planeta, permitiéndoles formar parte de la experiencia incluso sin estar dentro del campo de juego.