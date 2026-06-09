FIFA lanzó Super Fan Shoutout en el Mundial 2026: de qué se trata y cuánto sale
El organismo presentó una nueva plataforma para que los hinchas proyecten sus nombres y nacionalidades en los estadios del Mundial 2026 mediante un servicio pago.
El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 continúa sumando novedades más allá de los cambios deportivos que presentará el nuevo formato de competencia. En las últimas horas, la FIFA oficializó el lanzamiento de "Super Fan Shoutout", una propuesta destinada a que los fanáticos puedan tener presencia dentro de los estadios durante los partidos.
La iniciativa permitirá que los nombres de los aficionados y sus países de origen sean exhibidos en las pantallas gigantes de los escenarios mundialistas, integrándolos visualmente al espectáculo que seguirá una audiencia global. Según explicó la entidad que regula el fútbol internacional, el objetivo es generar una mayor conexión entre el torneo y los seguidores, tanto para quienes asistan a los encuentros como para aquellos que los vean desde otros lugares del mundo.
Cómo funciona el programa Super Fan Shoutout
La plataforma fue diseñada para que cualquier hincha pueda adquirir un espacio en las pantallas de los estadios y mostrar su nombre junto a la nacionalidad que representa. Desde FIFA destacaron que la propuesta apunta a que los aficionados puedan "representar a su nación" frente a miles de espectadores presentes en las tribunas y millones de televidentes alrededor del planeta.
La herramienta también incorpora opciones de personalización que permiten elegir en qué partido, estadio o fecha se desea que aparezca la identificación contratada. De esta manera, cada usuario puede seleccionar el encuentro que prefiera y asociar su participación a un momento específico del certamen.
Cuánto cuesta aparecer en las pantallas del Mundial 2026
La FIFA estableció un esquema de precios para acceder al servicio. Actualmente, el programa cuenta con una promoción de lanzamiento que reduce el valor de la participación. Mientras que la tarifa regular fue fijada en U$S99, el precio promocional vigente es de 79 dólares. La entidad considera que esta iniciativa amplía las experiencias disponibles para los aficionados y abre un espacio históricamente reservado a patrocinadores, invitados especiales o figuras reconocidas.
Con esta propuesta, el Mundial 2026 suma un nuevo componente tecnológico y comercial que busca acercar a los hinchas al evento deportivo más importante del planeta, permitiéndoles formar parte de la experiencia incluso sin estar dentro del campo de juego.
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