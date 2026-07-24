Ovación y honor: Nico González fue recibido por una multitud en Escobar
Nico González, integrante de la Selección Argentina en el Mundial 2026, volvió a su ciudad natal y fue homenajeado por excombatientes de Malvinas.
El partido bonaerense de Escobar vivió una jornada de profunda celebración popular para recibir a uno de sus hijos favoritos: Nico González. El delantero de la Selección Argentina regresó a su ciudad natal tras disputar el Mundial 2026, donde el combinado nacional alcanzó la gran final del certamen.
Una caravana inolvidable bajo la lluvia
A pesar de las inclemencias del tiempo, una multitud de vecinos se acercó desde temprano a las inmediaciones de la Plaza San Martín en Belén de Escobar. El recibimiento tuvo el sello típico de los festejos populares: Nico recorrió las calles de su ciudad a bordo de un camión autobomba de los Bomberos Voluntarios, saludando afectuosamente a grandes y chicos que se sumaron para celebrar su esfuerzo y su desempeño en el torneo.
El reconocimiento de los veteranos y las palabras de Nico
Uno de los momentos más significativos del homenaje fue la presencia de veteranos de la Guerra de Malvinas, quienes se sumaron para darle la bienvenida y entregarle distinciones en un clima de fuerte emoción patriótica.
Visiblemente conmovido por el cariño de la gente que lo esperó bajo la lluvia, el delantero expresó su agradecimiento: "Es una locura todo lo que vivimos. Las personas bajo la lluvia esperándonos fue algo increíble. No hacía falta que fueran porque no logramos lo que esperábamos, pero sentir ese cariño nos emociona muchísimo".
"Todo lo que se diga a través de una red social no hay que creer", agregó, en torno a las teorías conspirativas sobre la final del Mundial 2026.
Asimismo, el atacante recordó el camino recorrido en la Copa del Mundo —donde sumó minutos determinantes, ingresando desde el banco en gran parte de los encuentros y siendo titular en la final frente a España—, destacando la importancia de dejar el alma en cada partido tras haberse perdido el Mundial de Qatar 2022 por lesión.
Con este subcampeonato, sumado a sus consagraciones previas en la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y la Copa América 2024, "El Caballo" —como lo apodó cariñosamente Lionel Scaloni— ratificó su vigencia absoluta en la Scaloneta y se consolidó como el gran orgullo deportivo de Escobar.
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