Ovación y honor: Nico González fue recibido por una multitud en Escobar

Asimismo, el atacante recordó el camino recorrido en la Copa del Mundo —donde sumó minutos determinantes, ingresando desde el banco en gran parte de los encuentros y siendo titular en la final frente a España—, destacando la importancia de dejar el alma en cada partido tras haberse perdido el Mundial de Qatar 2022 por lesión.

Con este subcampeonato, sumado a sus consagraciones previas en la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y la Copa América 2024, "El Caballo" —como lo apodó cariñosamente Lionel Scaloni— ratificó su vigencia absoluta en la Scaloneta y se consolidó como el gran orgullo deportivo de Escobar.