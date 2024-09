Filtran escándalo entre Marcelo Bielsa y un jugador de la Selección de Uruguay: "Lo puso de alcanzapelotas"

Para estos dos encuentros que se llevarán adelante en septiembre, Marcelo Bielsa llevó adelante una serie de cambios en la lista de convocados respecto a la que disputó el certamen continental de Estados Unidos, y una de las principales novedades fue la ausencia de Agustín Canobbio, quién habría vivido una situación particular con el entrenador luego de un ida y vuelta por distintas decisiones.

El periodista uruguayo Diego Jokas en el programa deportivo de Teledoce se refirió a esta situación, y fue él quien acusó a Bielsa de maltratar al jugador que se desempeña en Athletico Paranaense de Brasil: “Hubo un destrato en un entrenamiento a Agustín Cannobio que eso fue lo que le empezó a generar la molestia”, comenzó explicando. Y agregó, detallando el motivo del enojo del futbolista: “Bielsa puso a Cannobio de alcanzapelotas en un entrenamiento”. Esta molestia, se vio reflejada en el futbolista en el partido por el tercer puesto ante Canadá, ya que en el mismo no ingresó y una de las cámaras captó su enojo en el banco de suplentes.

Además, a lo largo de la Copa América, Canobbio fue uno de los jugadores de campo con menor participación en el elenco Charrúa, debido a que solamente ingresó unos minutos, sobre el final del encuentro en la derrota por 1 a 0 frente a la Selección de Colombia en las semifinales.

Los dichos de Agustín Canobbio en la Copa América

“Ya sabrán, no es el resultado”, comentó sin filtro el delantero, demostrando que no estaba enojado por el resultado contra Canadá, sino que era por su poca participación en la Copa América, apuntando directamente contra Marcelo Bielsa, debido a que no lo tuvo en cuenta.