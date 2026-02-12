Quién es Jonathan Spiff, el nigeriano de 17 años que debutó en la Reserva de River

image

De Nigeria a River: la historia de Jonathan Spiff

La historia de Spiff tiene raíces familiares ligadas al club. Su padre, Godwin, llegó desde Nigeria en 2006 por motivos laborales y un año más tarde formó una familia con María. Jonathan es el único varón de tres hermanos. A los siete años fue llevado a una prueba en River y quedó en el primer intento. Desde entonces inició su recorrido en las categorías infantiles y fue escalando divisiones de manera constante hasta alcanzar la Reserva.