Quién es Jonathan Spiff, el nigeriano de 17 años que debutó en la Reserva de River
Jonathan Spiff, delantero nigeriano de 17 años, debutó en la Reserva del Millonario ante Barracas Central y sigue escalando en la estructura del club.
Mientras la Primera de River atraviesa un momento de sequía ofensiva, la Reserva sumó una nueva alternativa en ataque: Jonathan Spiff. El delantero nigeriano de 17 años tuvo sus primeros minutos en la categoría al ingresar desde el banco en la derrota por 1 a 0 ante Barracas Central, por la fecha 2 del Torneo Apertura Proyección.
Su estreno se dio en un contexto particular. Marcelo Gallardo decidió subir a Joaquín Freitas a la convocatoria del plantel profesional para el partido frente a Argentinos Juniors, lo que liberó un lugar en la nómina de la Reserva y abrió la puerta para que Spiff tuviera su oportunidad.
Con 1,87 metros de altura y una contextura imponente, el joven centrodelantero se destacó en la Sexta División por su notable promedio goleador. Marcelo Escudero, entrenador de la Reserva, ya lo había tenido en consideración en 2025, cuando lo llevó al banco en el triunfo por 2 a 1 frente a Godoy Cruz.
De Nigeria a River: la historia de Jonathan Spiff
La historia de Spiff tiene raíces familiares ligadas al club. Su padre, Godwin, llegó desde Nigeria en 2006 por motivos laborales y un año más tarde formó una familia con María. Jonathan es el único varón de tres hermanos. A los siete años fue llevado a una prueba en River y quedó en el primer intento. Desde entonces inició su recorrido en las categorías infantiles y fue escalando divisiones de manera constante hasta alcanzar la Reserva.
Fanático del Millonario por herencia, su padre se enamoró del club y de Ariel Ortega apenas arribó a Buenos Aires. Jonathan, en tanto, tiene como referente a Julián Álvarez, a quien confesó intentar imitar en varios aspectos del juego durante una entrevista con el club el año pasado.
En el plano internacional, Spiff también tuvo un primer acercamiento en 2025, cuando fue convocado por la Selección Sub 20 de Nigeria de cara al Mundial de la categoría disputado en Chile. Si bien entrenó con las Águilas Verdes y viajó al país de origen de su padre, no quedó en la lista definitiva. Su futuro a nivel de selecciones todavía permanece abierto.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario