Fin de ciclo abrupto: Ricardo Centurión dejará Racing de Córdoba tras apenas seis meses

El conjunto cordobés había tenido un comienzo de campeonato muy positivo e incluso llegó a ubicarse en la cima de la tabla del Grupo A. No obstante, el rendimiento fue disminuyendo con el paso de las fechas y el equipo perdió terreno en la pelea por los puestos de privilegio. Actualmente la situación es más delicada, ya que la diferencia con los equipos que ocupan posiciones comprometidas en la tabla se redujo considerablemente, obligando a tomar decisiones para revertir el presente.

centurion gol a moron

El paso de Ricky Centurión por Córdoba

En lo estrictamente estadístico, Centurión participó en 14 encuentros oficiales desde su llegada a Racing de Córdoba. Durante ese período logró convertir tres goles y aportar dos asistencias, números que reflejan algunos momentos positivos dentro de una campaña irregular. Además acumuló cinco tarjetas amarillas y disputó un total de 689 minutos en cancha.

Si bien mostró destellos de la calidad que lo llevó a destacarse en distintos equipos del fútbol argentino, no consiguió transformarse en la figura determinante que muchos imaginaban. Con esta salida, el mediocampista de 33 años sumará un nuevo capítulo a una trayectoria marcada por constantes cambios de rumbo.