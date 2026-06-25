Fin de ciclo abrupto: Ricardo Centurión dejará Racing de Córdoba tras apenas seis meses
El mediocampista ofensivo y la institución cordobesa acordarán la finalización anticipada del vínculo que los unía hasta fin de año.
La etapa de Ricardo Centurión en Racing de Córdoba está llegando a su fin mucho antes de lo previsto. A solo medio año de haberse incorporado al conjunto que compite en la Primera Nacional, el futbolista se encuentra próximo a desvincularse de la institución mediante una rescisión de contrato de común acuerdo. De esta manera, finalizará una experiencia que había despertado expectativas tanto en el club como entre los hinchas, pero que finalmente no logró consolidarse.
La decisión se encuentra relacionada con diferentes factores que fueron influyendo en los últimos meses. Uno de los principales motivos tiene que ver con una cuestión personal del jugador, quien pretende regresar a Buenos Aires para estar más cerca de su familia y de su entorno más cercano. Esa situación fue ganando peso con el correr del tiempo y terminó inclinando la balanza hacia una salida anticipada, pese a que el contrato vigente tenía fecha de vencimiento recién para el 31 de diciembre de 2026.
Según trascendió en medios cordobeses, Centurión considera prioritario reorganizar su vida personal antes de definir cuál será el próximo paso de su carrera profesional. Con el pase en su poder una vez concretada la rescisión, el futbolista tendrá libertad para analizar distintas propuestas y evaluar nuevos destinos. La intención inicial sería permanecer en Buenos Aires o en sus alrededores para evitar alejarse nuevamente de su círculo familiar.
Ricardo Centurión se va de Racing de Córdoba a solo seis meses de haber llegado
Sin embargo, las razones de la salida no se limitan exclusivamente al aspecto personal. Desde Racing (C) también existe la intención de realizar una renovación profunda dentro del plantel para afrontar la segunda parte de la temporada. Los cambios deportivos comenzaron con la modificación del cuerpo técnico y continuarán con ajustes en la conformación del equipo, en un contexto donde los resultados dejaron de acompañar después de un arranque prometedor.
El conjunto cordobés había tenido un comienzo de campeonato muy positivo e incluso llegó a ubicarse en la cima de la tabla del Grupo A. No obstante, el rendimiento fue disminuyendo con el paso de las fechas y el equipo perdió terreno en la pelea por los puestos de privilegio. Actualmente la situación es más delicada, ya que la diferencia con los equipos que ocupan posiciones comprometidas en la tabla se redujo considerablemente, obligando a tomar decisiones para revertir el presente.
El paso de Ricky Centurión por Córdoba
En lo estrictamente estadístico, Centurión participó en 14 encuentros oficiales desde su llegada a Racing de Córdoba. Durante ese período logró convertir tres goles y aportar dos asistencias, números que reflejan algunos momentos positivos dentro de una campaña irregular. Además acumuló cinco tarjetas amarillas y disputó un total de 689 minutos en cancha.
Si bien mostró destellos de la calidad que lo llevó a destacarse en distintos equipos del fútbol argentino, no consiguió transformarse en la figura determinante que muchos imaginaban. Con esta salida, el mediocampista de 33 años sumará un nuevo capítulo a una trayectoria marcada por constantes cambios de rumbo.
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