Fin de ciclo en Gimnasia: Zaniratto dejó su cargo tras la dura caída ante Huracán
El entrenador fue apartado luego de una racha negativa y un clima cada vez más tenso con los hinchas; la Reserva tomará el mando de manera interina.
El ciclo de Fernando Zaniratto al frente de Gimnasia y Esgrima La Plata llegó a su fin en medio de un contexto adverso. Luego de la contundente derrota por 3-0 ante Huracán en el Bosque por el Torneo Apertura 2026, la dirigencia tomó la decisión de interrumpir su vínculo tras la práctica del lunes, poniendo punto final a una etapa que venía siendo cuestionada.
El resultado del domingo no solo profundizó las dudas futbolísticas del equipo, sino que también desencadenó un fuerte malestar en los hinchas, que hicieron sentir su descontento con silbidos e insultos al finalizar el encuentro. El clima en el estadio fue tenso, reflejo de un presente que se volvió cada vez más difícil de sostener.
Uno de los hechos que marcó la jornada fue la ausencia del entrenador en la conferencia de prensa posterior al partido. Tampoco hubo declaraciones por parte de los jugadores, en una señal clara del momento delicado que atravesaba el plantel. Ese silencio institucional no hizo más que alimentar la incertidumbre sobre la continuidad del DT.
Los números de Zaniratto evidencian un recorrido irregular. En 22 partidos al mando del primer equipo, logró 11 victorias, dos empates y nueve derrotas, con 27 goles a favor y 24 en contra. Sin embargo, el dato más preocupante fue el rendimiento reciente: en los últimos seis encuentros apenas consiguió un triunfo, una racha que terminó por desgastar su ciclo.
Además, el equipo acumulaba tres derrotas consecutivas en el torneo, incluyendo caídas ante Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán, antes del golpe sufrido frente a Huracán. Esta seguidilla negativa dejó a Gimnasia en el undécimo puesto de la Zona B, fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.
Ante este escenario, la dirigencia optó por un cambio inmediato. De manera interina, el equipo será conducido por Ariel Pereyra, quien se desempeñaba al frente de la Reserva. Su debut en el banco será este jueves en un compromiso clave por la Copa Argentina ante Camioneros, un partido que podría marcar el inicio de una nueva etapa.
La salida de Zaniratto se suma a la lista de entrenadores que dejaron su cargo en el actual Apertura, en una competencia que viene mostrando alta rotación en los bancos debido a la exigencia de resultados. Ahora, el Lobo platense deberá reorganizarse rápidamente para intentar revertir su presente y volver a meterse en la pelea. El desafío no será sencillo, pero el cambio de conducción aparece como una apuesta para modificar el rumbo antes de que sea demasiado tarde.
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