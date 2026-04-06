Fin de ciclo en Gimnasia: Zaniratto dejó su cargo tras la dura caída ante Huracán

Ante este escenario, la dirigencia optó por un cambio inmediato. De manera interina, el equipo será conducido por Ariel Pereyra, quien se desempeñaba al frente de la Reserva. Su debut en el banco será este jueves en un compromiso clave por la Copa Argentina ante Camioneros, un partido que podría marcar el inicio de una nueva etapa.

La salida de Zaniratto se suma a la lista de entrenadores que dejaron su cargo en el actual Apertura, en una competencia que viene mostrando alta rotación en los bancos debido a la exigencia de resultados. Ahora, el Lobo platense deberá reorganizarse rápidamente para intentar revertir su presente y volver a meterse en la pelea. El desafío no será sencillo, pero el cambio de conducción aparece como una apuesta para modificar el rumbo antes de que sea demasiado tarde.