Final del Mundial 2026: cómo fue el camino de la Selección Argentina
El seleccionado comandado por Scaloni, que viene de eliminar a Inglaterra, defiende el título ante España. Los detalles en la nota.
Argentina busca revalidar el título obtenido en Qatar 2022 este domingo, cuando enfrente a España en la final del Mundial 2026. El encuentro se disputará desde las 16 (hora argentina), en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde la "Albiceleste" intentará conquistar su cuarta Copa del Mundo y convertirse en bicampeona mundial.
El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni llega a la definición tras vencer a Inglaterra en las semifinales y defenderá la corona que conquistó hace cuatro años en Qatar. Enfrente tendrá a una selección española que llega valentonada tras vencer a Francia, con el objetivo de sumar su segunda estrella.
El camino de la Selección Argentina en el Mundial 2026
Argentina construyó su camino hacia la final con actuaciones de menor a mayor. En la fase de grupos comenzó con una goleada por 3 a 0 sobre Argelia, luego superó 2 a 0 a Austria y cerró su participación con un triunfo por 3 a 1 ante Jordania para avanzar con puntaje ideal.
En la primera ronda eliminatoria, el conjunto de Scaloni tuvo que exigirse más de la cuenta para superar 3 a 2 a Cabo Verde en el tiempo suplementario y mantenerse en carrera.
Pero la exigencia continuó en los octavos de final, donde la "Albiceleste" remontó un 0 a 2 frente a Egipto y terminó imponiéndose 3 a 2 con una reacción sobre el cierre del encuentro.
Más adelante, en los cuartos de final, volvió a resolver la clasificación en el alargue al derrotar 3 a 1 a Suiza, resultado que le permitió acceder a las semifinales del torneo disputado en Estados Unidos, México y Canadá.
Ya entre los cuatro mejores, Argentina venció 2 a 1 a Inglaterra tras revertir el marcador en los últimos minutos y aseguró su sexta participación en una final de Mundial.
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