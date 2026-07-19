Final del Mundial 2026: cómo fue el camino de la Selección Argentina

Más adelante, en los cuartos de final, volvió a resolver la clasificación en el alargue al derrotar 3 a 1 a Suiza, resultado que le permitió acceder a las semifinales del torneo disputado en Estados Unidos, México y Canadá.

Ya entre los cuatro mejores, Argentina venció 2 a 1 a Inglaterra tras revertir el marcador en los últimos minutos y aseguró su sexta participación en una final de Mundial.