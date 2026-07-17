Mundial 2026: cómo suena el Himno Nacional Argentino en versión cuarteto por la Mona Jiménez
De cara a la final del Mundial 2026 ante España, resurge la versión cuartetera del Himno Nacional de La Mona Jiménez como una opción para emocionar a todos.
La gran final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España en Nueva Jersey genera enorme expectativa. Mientras los fanáticos debaten apasionadamente quién será el artista elegido para cantar las estrofas patrias previas al partido, el nombre del "Mandamás" comenzó a sonar entre los principales candidatos. ¿Cantará La Mona Jiménez?
IMPORTANTE: Feriado el lunes y el martes tras la final del Mundial 2026
La historia del Himno Nacional cuartetero
Aunque figuras de la talla de Lali Espósito, Tini Stoessel, María Becerra, Soledad Pastorutti y Abel Pintos pican en punta para la organización, la irrupción de Carlos "La Mona" Jiménez en el debate digital no es pura casualidad. El popular cantautor cuenta en su extenso repertorio con una interpretación inédita del símbolo patrio.
Durante el período de aislamiento preventivo y obligatorio del año 2020, el compositor aprovechó su inspiración para grabar una reversión del Himno a puro ritmo de cuarteto. Esta pieza musical tan especial fue estrenada de manera oficial el 9 de julio de aquel año para conmemorar la Independencia argentina.
Carli Jiménez, hijo del legendario artista, explicó en su momento el motivo detrás de esta histórica grabación: "Esta versión, el cuarteto se la merecía. Es una versión que mi papá venía posponiendo desde hace tiempo". Ahora, ante la falta de una voz oficial confirmada para la ceremonia en el MetLife Stadium, los fervientes fanáticos del "Mandamás" se ilusionan y viralizan su tema con la esperanza de que el ritmo cordobés le ponga música a la previa del seleccionado nacional.
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