Santa Fe: la imputaron por agredir a un policía durante un festejo y ahora se pierde el de la final

Como primera medida, María Florencia está imputada por el delito de "atentado agravado contra la autoridad".

Con esos cargos, la mujer tiene prohibido sumarse a cualquier festejo público que pueda producirse el domingo que viene a raíz de la final del Mundial 2026, que la Selección argentina disputará con España.

La medida regirá hasta el lunes 20 de julio.

Batalla campal

El caso de María Lucía no estuvo aislado. Medios de Santa Fe informaron que en el mismo festejo en Venado Tuerto se produjeron otros episodios violentos, como el de un menor que hirió con un arma blanca a otra persona.

Pero el grueso de los incidentes comenzó a raíz de un pequeno grupo de personas que se resistió a liberar la calle alrededor de la Plaza San Martín, como pedían los efectivos policiales para permitir las tareas de limpieza.

Así se desató una breve pelea que terminó con la intervención del grupo de choque de la Policía de Santa Fe, que disparó balas de goma y gases lacrimógenos contra el público y se llevó detenidos, entre ellos a María Lucía.