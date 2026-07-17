Santa Fe: la imputaron por agredir a un policía durante un festejo y ahora se pierde el de la final
Miles de personas salieron a la calle en Santa Fe para celebrar la victoria de la Selección argentina contra Inglaterra, pero una mujer se pasó de revoluciones.
La Justicia de Venado Tuerto imputó esta semana a una mujer de 25 años que atacó por la espalda a un oficial de la Policía de Santa Fe durante los festejos del miércoles pasado por la victoria de la Selección argentina ante Inglaterra.
En medio de la algarabía popular los efectivos policiales detectaron a un hombre que arengaba a los presentes para generar disturbios, destrozos o cualquier otro incidente que pudiera empañar el festejo, aunque la noche estaba avanzada y ya quedaba poca gente en inmediaciones de la Plaza San Martín de Venado Tuerto.
Tal fue la versión oficial sobre por qué se abalanzaron sobre él, lo que a su vez motivó a la mujer a entrar en acción.
Lo siguiente que ocurrió fue que la joven, identificada como María Lucía F., golpeó con una botella de vidrio a un subinspector cuando intentaba detener al hombre acusado de disturbios. Los colegas del oficial procedieron a detenerla y reducirla.
Ya en manos de la justicia, María Lucía fue puesta en libertad y seguirá el proceso legal desde su casa en la provincia de Santa Fe, pero el fiscal de la causa, Luis Lagioia, le impuso algunas reglas, informó el sitio Rosario3.
Como primera medida, María Florencia está imputada por el delito de "atentado agravado contra la autoridad".
Con esos cargos, la mujer tiene prohibido sumarse a cualquier festejo público que pueda producirse el domingo que viene a raíz de la final del Mundial 2026, que la Selección argentina disputará con España.
La medida regirá hasta el lunes 20 de julio.
Batalla campal
El caso de María Lucía no estuvo aislado. Medios de Santa Fe informaron que en el mismo festejo en Venado Tuerto se produjeron otros episodios violentos, como el de un menor que hirió con un arma blanca a otra persona.
Pero el grueso de los incidentes comenzó a raíz de un pequeno grupo de personas que se resistió a liberar la calle alrededor de la Plaza San Martín, como pedían los efectivos policiales para permitir las tareas de limpieza.
Así se desató una breve pelea que terminó con la intervención del grupo de choque de la Policía de Santa Fe, que disparó balas de goma y gases lacrimógenos contra el público y se llevó detenidos, entre ellos a María Lucía.
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