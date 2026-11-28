Incluso, antes del encuentro, se había producido un cruce entre hinchas en uno de los sectores de CONMEBOL, aunque sin episodios de la naturaleza del que quedó registrado en el video.

Teniendo en cuenta los episodios de violencia que se vivieron en el fútbol por este motivo en el último tiempo, el episodio volvió a poner en el centro de la escena la necesidad de erradicar las expresiones racistas del fútbol y generó un fuerte rechazo en la antesala de una final continental que tenía como protagonistas a dos equipos con una importante convocatoria de hinchas en la capital uruguaya.