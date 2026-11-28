Una hincha de Estudiantes fue filmada haciendo gestos racistas contra simpatizantes de Palmeiras
El episodio ocurrió antes de la final de la Copa Libertadores y quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en las redes sociales.
La previa de la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras quedó empañada por un episodio de racismo protagonizado por una simpatizante del equipo argentino en las calles de Montevideo.
La mujer fue captada por una cámara cuando pasaba junto a un grupo de hinchas del conjunto brasileño. Después de atravesar el sector en el que se encontraban los simpatizantes del Verdao, realizó movimientos que imitaban a los de un mono.
El video comenzó a circular rápidamente en las redes sociales y despertó una fuerte indignación entre los seguidores de Palmeiras, que expresaron su rechazo ante lo ocurrido y cuestionaron la conducta de la hincha del Pincha.
El repudio de los hinchas de Palmeiras tras la viralización del video
Una de las cuentas que difundió las imágenes señaló: "Inaceptable. Mirén a la mujer que pasa por la esquina". A su vez, otra página partidaria del equipo paulista manifestó su indignación con un mensaje contundente: "Una vez más, la decisión ya está marcada por la intolerancia por parte de los hinchas argentinos".
Lo sucedido contrastó con el clima que se había observado durante la previa en Montevideo, donde las parcialidades de ambos equipos habían compartido distintos espacios sin que se registraran incidentes o enfrentamientos de gravedad.
Incluso, antes del encuentro, se había producido un cruce entre hinchas en uno de los sectores de CONMEBOL, aunque sin episodios de la naturaleza del que quedó registrado en el video.
Teniendo en cuenta los episodios de violencia que se vivieron en el fútbol por este motivo en el último tiempo, el episodio volvió a poner en el centro de la escena la necesidad de erradicar las expresiones racistas del fútbol y generó un fuerte rechazo en la antesala de una final continental que tenía como protagonistas a dos equipos con una importante convocatoria de hinchas en la capital uruguaya.
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