Fixture confirmado: así se jugarán los cuartos de final de Copa Libertadores y Copa Sudamericana
La CONMEBOL definió días y horarios para los cruces de los tres equipos argentinos que siguen en carrera internacional, además de presentar el calendario 2027.
El fútbol sudamericano vive semanas decisivas en su calendario de 2026. Tras completarse los octavos de final, la CONMEBOL hizo oficial el cronograma con días y horarios confirmados para los cuartos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Con Boca como único representante nacional en el torneo secundario, y Estudiantes de La Plata junto al sorprendente Platense en el certamen principal, el mapa continental promete choques vibrantes frente a duros rivales brasileños.
Agenda de cuartos de final para Boca, Estudiantes y Platense
La actividad arrancará el martes 8 de septiembre. En el marco de la Copa Sudamericana, el Boca de Rodolfo Arruabarrena recibirá a São Paulo en La Bombonera a partir de las 21:30. La revancha se disputará siete días después, el martes 15 de septiembre a la misma hora, en el estadio Morumbí. El conjunto Xeneize, que viene de dejar en el camino a Deportivo Recoleta con una gran versión de Leandro Paredes y la cuota clave de Santiago Ascacíbar, buscará pisar fuerte en casa.
Por la Copa Libertadores, la acción para los equipos argentinos también comenzará esa misma semana:
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Platense vs. Fluminense: El Calamar, que dio el golpe al clasificar a esta instancia histórica, abrirá su llave frente al vigente campeón de América. El partido de ida se jugará el martes 8 de septiembre a las 19:00 en el mítico Maracaná, mientras que la vuelta será el martes 15 de septiembre a las 19:00 en el estadio Ciudad de Vicente López.
Estudiantes de La Plata vs. Corinthians: El Pincha abrirá su serie en casa el miércoles 9 de septiembre a las 21:30 en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi. La definición por el pase a semifinales será el miércoles 16 de septiembre a las 21:30 en la Neo Química Arena de São Paulo.
El calendario 2027 ya tiene fechas confirmadas
A la par del desarrollo de la presente edición, el Consejo de la CONMEBOL se reunió este martes para aprobar la programación de la temporada 2027. La Copa Libertadores comenzará con su Fase 1 el miércoles 3 de febrero, en tanto que la Copa Sudamericana dará el puntapié inicial a su primera ronda el miércoles 3 de marzo.
El sorteo de las fases de grupos se celebrará el 17 de marzo, dando inicio a las zonas el 7 de abril. Las grandes finales se programaron para el 20 de noviembre (Sudamericana) y 27 de noviembre (Libertadores), mientras que la Recopa Sudamericana se disputará entre el 17 y el 24 de febrero de 2027.
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