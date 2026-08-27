Fixture confirmado: así se jugarán los cuartos de final de Copa Libertadores y Copa Sudamericana

Agenda de cuartos de final para Boca, Estudiantes y Platense

La actividad arrancará el martes 8 de septiembre. En el marco de la Copa Sudamericana, el Boca de Rodolfo Arruabarrena recibirá a São Paulo en La Bombonera a partir de las 21:30. La revancha se disputará siete días después, el martes 15 de septiembre a la misma hora, en el estadio Morumbí. El conjunto Xeneize, que viene de dejar en el camino a Deportivo Recoleta con una gran versión de Leandro Paredes y la cuota clave de Santiago Ascacíbar, buscará pisar fuerte en casa.