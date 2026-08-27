Boca ya conoce cuándo enfrentará a San Pablo por los cuartos de la Copa Sudamericana 2026

Boca apunta a las semifinales de la Copa Sudamericana

El duelo de ida en Buenos Aires será clave para las aspiraciones del Xeneize. El conjunto azul y oro buscará aprovechar el respaldo de su público para obtener un resultado positivo antes de viajar a Brasil, donde deberá afrontar una definición que seguramente tendrá un contexto de máxima presión.

La localía en el primer encuentro obliga a intentar sacar provecho de los 90 minutos. Una buena diferencia podría permitirle llegar al Morumbi con mayor margen de maniobra, aunque el formato de eliminación directa también obliga a mantener la concentración durante toda la serie. La Sudamericana entra así en su etapa decisiva y el club de la Ribera ya conoce exactamente cuándo y dónde se jugará su futuro continental.