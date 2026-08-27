Boca ya conoce cuándo enfrentará a San Pablo por los cuartos de la Copa Sudamericana 2026
El Xeneize abrirá la serie en La Bombonera y definirá su clasificación a semifinales como visitante en el estadio Morumbi. Es el único club argentino en la competición.
Boca ya tiene definido el calendario para uno de los desafíos más importantes que afrontará en la Copa Sudamericana 2026. La Conmebol confirmó las fechas y los horarios de los dos partidos correspondientes a los cuartos de final frente a San Pablo, una serie que enfrentará a dos históricos del continente y que tendrá su primer capítulo en Buenos Aires.
El equipo argentino comenzará la eliminatoria como local. La ida entre el Xeneize y el Tricolor se jugará el martes 8 de septiembre, a las 21.30, en La Bombonera, donde el conjunto dirigido por el cuerpo técnico xeneize buscará conseguir una ventaja que le permita afrontar con mayor tranquilidad el encuentro de vuelta.
La definición llegará exactamente una semana después. El partido de vuelta será el martes 15 de septiembre, también a las 21.30, en el estadio Morumbi, por lo que Boca tendrá que viajar a Brasil para intentar sellar su clasificación a las semifinales de la competencia continental.
San Pablo llega después de eliminar a Bolívar
El conjunto brasileño se metió entre los ocho mejores de la Copa Sudamericana después de dejar atrás a Bolívar: se impuso 3-1 en el partido disputado en Brasil y terminó imponiéndose por un resultado global de 4-2 en la serie. La clasificación no fue una sorpresa teniendo en cuenta su recorrido previo en la competencia. Había terminado en el primer lugar del grupo que compartió con O'Higgins, Millonarios y Boston River.
Esa posición le permitió evitar la instancia previa de octavos de final y acceder directamente a esa etapa de la competencia. En los octavos, el conjunto brasileño debió enfrentarse a la altura boliviana y logró resolver la eliminatoria con autoridad. Ahora tendrá que afrontar un desafío diferente ante Boca, que tendrá la ventaja de disputar el primer encuentro en condición de local.
Boca apunta a las semifinales de la Copa Sudamericana
El duelo de ida en Buenos Aires será clave para las aspiraciones del Xeneize. El conjunto azul y oro buscará aprovechar el respaldo de su público para obtener un resultado positivo antes de viajar a Brasil, donde deberá afrontar una definición que seguramente tendrá un contexto de máxima presión.
La localía en el primer encuentro obliga a intentar sacar provecho de los 90 minutos. Una buena diferencia podría permitirle llegar al Morumbi con mayor margen de maniobra, aunque el formato de eliminación directa también obliga a mantener la concentración durante toda la serie. La Sudamericana entra así en su etapa decisiva y el club de la Ribera ya conoce exactamente cuándo y dónde se jugará su futuro continental.
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